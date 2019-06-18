Алла Пугачева повторит в Минске кремлевский концерт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт Аллы Пугачевой «P.S» пройдет 2 ноября в столице Белоруссии и станет повторением концерта в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы, передает РИА «Новости» .

«Концерт Аллы Пугачевой «P.S» пройдет 2 ноября на «Минск-Арене», – сообщила пресс-атташе певицы Елена Чупракова.

В кремлевском шоу певица исполнила хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.