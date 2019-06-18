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Алла Пугачева повторит в Минске кремлевский концерт

19.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт Аллы Пугачевой «P.S» пройдет 2 ноября в столице Белоруссии и станет повторением концерта в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы, передает РИА «Новости»

«Концерт Аллы Пугачевой «P.S» пройдет 2 ноября на «Минск-Арене», – сообщила пресс-атташе певицы Елена Чупракова.

В кремлевском шоу певица исполнила хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.

Ранее сообщалось, что певица Алсу стала народной артисткой Башкортостана. Врио главы республики Радий Хабиров подписал соответствующий указ. Заслуженная артистка России выступила в Уфе на концерте, посвященном 100-летию Башкирии в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».



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Теги: Минск
 
 
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Концерт пройдет 2 ноября на «Минск-Арене» и станет повторением концерта в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы.
 
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