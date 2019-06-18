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Алла Пугачева повторит в Минске кремлевский концерт
19.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Концерт Аллы Пугачевой «P.S» пройдет 2 ноября в столице Белоруссии и станет повторением концерта в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы, передает
В кремлевском шоу певица исполнила хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.
Ранее сообщалось, что певица Алсу стала
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Концерт пройдет 2 ноября на «Минск-Арене» и станет повторением концерта в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы.
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