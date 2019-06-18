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В Беларуси снизился уровень бедности

19.06.2019 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси снизился уровень бедности

BEROC опубликовал итоги оценки абсолютного уровня бедности в Беларуси за 2017-2018 годы. Выводы сделаны на основании Выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за последние два года.

Согласно документу, в предыдущие два года уровень абсолютной бедности снизился с 29,3% в 2015-2016 годах до 23,9% населения в 2017-2018 годах.

Также уменьшилась с 7,1% до 5,5% глубина бедности, которая означает разрыв между доходами бедных и чертой бедности, пишет reform.by.

Среди самых бедных регионов отмечена Могилевская область. Среди наиболее уязвимых групп населения остаются несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, многодетные семьи и жители сельской местности.

 
 
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BEROC опубликовал итоги оценки абсолютного уровня бедности в Беларуси за 2017-2018 годы. Выводы сделаны на основании Выборочного обследования домашних хозяйств по...
 
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