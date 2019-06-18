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Яндекс покажет Европейские игры

19.06.2019 13:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Яндекс покажет Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Зрители смогут увидеть прямые трансляции всех состязаний. Они будут доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.

Трансляции соревнований будут идти прямо на главной странице yandex.by, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Самые важные турниры, а также церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть и в результатах поиска. А те, кто пропустит соревнования, смогут посмотреть запись. Кроме того, обо всём происходящем будут рассказывать Яндекс.Новости, где появился специальный раздел. Обратный отсчёт до начала состязаний доступен на странице https://yandex.by/promo/minsk2019

«Вторые Европейские игры — крупнейшее спортивное событие года. В них примут участие спортсмены из 50 стран, награды будут разыграны в 21 виде спорта. Мы уверены, что эти состязания вызовут огромный интерес, и благодарны организаторам Европейских игр, которые доверили нам вести трансляцию», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

Трансляция будет доступна только пользователям из Беларуси. Право показать эти состязания предоставила дирекция Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Яндекс покажет Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Зрители смогут увидеть прямые трансляции всех состязаний. Они будут доступны и на...
 
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