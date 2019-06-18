Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года

Источник материала: СТВ

Строительные работы завершаются на станциях «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так, к концу декабря этого года закончат отделку помещений на «Вокзальной», рассказали в программе «Большой город» . А на Площади Богушевича уже установили эскалаторы. Пробные поезда по новым станциям пустят в январе следующего года.



