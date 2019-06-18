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Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года
Источник материала: СТВ
Строительные работы завершаются на станциях «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так, к концу декабря этого года закончат отделку помещений на «Вокзальной», рассказали в программе
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Строительные работы завершаются на станциях «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так, к концу декабря этого года...
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