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Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года

19.06.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Строительные работы завершаются на станциях «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так, к концу декабря этого года закончат отделку помещений на «Вокзальной», рассказали в программе «Большой город». А на Площади Богушевича уже установили эскалаторы. Пробные поезда по новым станциям пустят в январе следующего года.

Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года

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Строительные работы завершаются на станциях «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так, к концу декабря этого года...
 
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