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Пьяная женщина пошла на озеро с 2-летним сыном. Он начал тонуть, мать не пыталась его спасти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В отношении матери мальчика, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 17 июня. На озеро Белое прибыла компания отдыхающих – среди них была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми.
Женщина находилась в нетрезвом состоянии – 3,6 промилле. Она отправилась с 2-летним сыном в водоем.
По словам очевидцев, мальчик отдалился более чем на 50 метров от берега и начал тонуть. Мать не пыталась спасти сына и покинула озеро.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать мальчика задержали. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В отношении матери мальчика, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета,...
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