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Пьяная женщина пошла на озеро с 2-летним сыном. Он начал тонуть, мать не пыталась его спасти

19.06.2019 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В отношении матери мальчика, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 17 июня. На озеро Белое прибыла компания отдыхающих – среди них была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми.  

Женщина находилась в нетрезвом состоянии – 3,6 промилле. Она отправилась с 2-летним сыном в водоем.  

По словам очевидцев, мальчик отдалился более чем на 50 метров от берега и начал тонуть. Мать не пыталась спасти сына и покинула озеро.  

Ребенка достал из озера очевидец. Мальчику была оказана медицинская помощь, но спасти ребенка не удалось – здесь подробнее.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать мальчика задержали. Устанавливаются обстоятельства происшествия.    

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В отношении матери мальчика, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело.   По информации Следственного комитета,...
 
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