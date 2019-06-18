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В Вороновском районе в лес ходить можно
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На Вороновщине снят запрет на посещение лесов. Соответствующее решение принято Вороновским райисполкомом 17 июня.
Справочно: решение о введении или отмене ограничительных мер уполномочены принимать местные исполнительные и распорядительные органы. Причиной введения запретов является сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде. В целях обеспечения безопасности граждан, их имущества и сохранности лесного фонда, решениями районных исполнительных комитетов во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов.
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На Вороновщине снят запрет на посещение лесов. Соответствующее решение принято Вороновским райисполкомом 17 июня. Справочно: решение о введении или отмене...
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