В Вороновском районе в лес ходить можно

Источник материала: Вороновская газета





На Вороновщине снят запрет на посещение лесов. Соответствующее решение принято Вороновским райисполкомом 17 июня.

Справочно: решение о введении или отмене ограничительных мер уполномочены принимать местные исполнительные и распорядительные органы. Причиной введения запретов является сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде. В целях обеспечения безопасности граждан, их имущества и сохранности лесного фонда, решениями районных исполнительных комитетов во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов.

Соб. инф.