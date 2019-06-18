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Биткоин резко подорожал и приближается к отметке в $ 10 тысяч. Кажется, ему помог Facebook
Источник материала: Tut.by
Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook. Котировки самой соцсети тоже выросли. Аналитики отмечают, что выход крупных игроков на рынок цифровых денег может как помочь, так и навредить криптовалютам.
Соцсеть Facebook официально
Чтобы использовать криптовалюту Facebook, нужно будет загрузить цифровой кошелек Calibra. Пока неизвестно, в каких странах Libra будет запущена в первую очередь. Соцсеть утверждает, что почти все, у кого есть смартфон, смогут загрузить приложение. Facebook оценивает потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковским счетам.
Обслуживать криптовалюту будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft.
На фоне новостей о запуске Libra акции Facebook выросли на 4,24% до 189 долларов.
Также, как
Поможет ли соцсеть криптовалютам?
Биткоин отличается от криптовалюты Facebook - он децентрализованный и не обеспечен реальными активами, но положительный эффект от выхода соцсети на криптовалютный рынок все равно есть,
"Многие смотрят на то, что делает Facebook, и думают: "Миллиарды людей получат доступ к цифровой валюте. Возможно, теперь им будет проще использовать и другие криптовалюты, в том числе биткоин", - объясняет Хайлман логику инвесторов, которые положительно оценивают новости о запуске Libra для криптовалютного рынка в целом.
Прогнозы по котировкам биткоина сильно разнятся. Одни аналитики считают, что стоимость главной криптовалюты может в этом году пробить отметку в 30 тысяч долларов. Такого прогноза
Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс
"С такой высокой волатильностью и маленькими объемами торгов нужно совсем немного, чтобы сдвинуть рынок вверх или вниз на тысячу долларов", -
Поможет ли криптовалюта соцсети?
Facebook пока не объяснил, как будет устроен процесс верификации пользователей, который необходим по правилам антиотмывочных законов в большинстве стран мира. Эксперты
Планы основателя соцсети Марка Цукерберга могут стать революцией в сфере онлайн-платежей, пишет колумнист Bloomberg Льонель Лоран. Однако эти планы несут в себе много рисков, и регуляторы будут пристально наблюдать за действиями Facebook,
В частности, регулирующие органы в США обеспокоены влиянием крупнейшей соцсети, которая к тому же контролирует мессенджер WhatsApp и Instagram. Один из основателей Facebook Крис Хьюз в мае 2019 года открыто
Что касается сохранности данных, Facebook уверяет, что финансовые сведения и информация в личных аккаунтах будут строго разделены.
Также соцсеть утверждает, что проект Libra не будет работать исключительно в интересах соцсети, и за этим будут следить партнеры в Libra Association. Однако в истории Facebook уже были похожие проекты с независимыми партнерами (например,
Селлан-Джонс также сомневается, что пользователи по всему миру доверят Facebook такое важное дело, как управление глобальной криптовалютой, после стольких
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Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook.
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