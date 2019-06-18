ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биткоин резко подорожал и приближается к отметке в $ 10 тысяч. Кажется, ему помог Facebook

19.06.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook. Котировки самой соцсети тоже выросли. Аналитики отмечают, что выход крупных игроков на рынок цифровых денег может как помочь, так и навредить криптовалютам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Соцсеть Facebook официально объявила о планах создать в 2020 году собственную криптовалюту под названием Libra. Валюта будет выпущена в форме стейблкоина, то есть она будет обеспечена реальными валютами: долларом, евро и другими. В результате Libra будет меньше подвержена волатильности, отмечают аналитики.

Чтобы использовать криптовалюту Facebook, нужно будет загрузить цифровой кошелек Calibra. Пока неизвестно, в каких странах Libra будет запущена в первую очередь. Соцсеть утверждает, что почти все, у кого есть смартфон, смогут загрузить приложение. Facebook оценивает потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковским счетам.

Обслуживать криптовалюту будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft.

На фоне новостей о запуске Libra акции Facebook выросли на 4,24% до 189 долларов.

Также, как отмечают аналитики, слухи о выходе мейнстримных организаций на криптовалютный рынок поддержали котировки биткоина. Его стоимость за последнюю неделю выросла на тысячу долларов и превысила отметку в $9 тысяч.

Поможет ли соцсеть криптовалютам?

Биткоин отличается от криптовалюты Facebook - он децентрализованный и не обеспечен реальными активами, но положительный эффект от выхода соцсети на криптовалютный рынок все равно есть, считает глава исследований в компании Blockchain Гаррик Хайлман.

"Многие смотрят на то, что делает Facebook, и думают: "Миллиарды людей получат доступ к цифровой валюте. Возможно, теперь им будет проще использовать и другие криптовалюты, в том числе биткоин", - объясняет Хайлман логику инвесторов, которые положительно оценивают новости о запуске Libra для криптовалютного рынка в целом.


Прогнозы по котировкам биткоина сильно разнятся. Одни аналитики считают, что стоимость главной криптовалюты может в этом году пробить отметку в 30 тысяч долларов. Такого прогноза придерживается соучредитель блокчейн-платформы Kenetic Джехан Чу, известный своими оптимистичными взглядами относительно будущего криптовалют.

Аналитик торговой платформы eToro Саймон Питерс считает, что в ближайшее время может произойти коррекция и стоимость биткоина вернется на уровень в 6,5 тыс. долларов.

"С такой высокой волатильностью и маленькими объемами торгов нужно совсем немного, чтобы сдвинуть рынок вверх или вниз на тысячу долларов", - говорит глава блокчейн-платформы Concordium Ларс Сайер Кристенсен.

Поможет ли криптовалюта соцсети?

Facebook пока не объяснил, как будет устроен процесс верификации пользователей, который необходим по правилам антиотмывочных законов в большинстве стран мира. Эксперты считают, что верификация пользователей Libra может быть одним из главных препятствий в развитии криптовалюты.

Планы основателя соцсети Марка Цукерберга могут стать революцией в сфере онлайн-платежей, пишет колумнист Bloomberg Льонель Лоран. Однако эти планы несут в себе много рисков, и регуляторы будут пристально наблюдать за действиями Facebook, считает он.

В частности, регулирующие органы в США обеспокоены влиянием крупнейшей соцсети, которая к тому же контролирует мессенджер WhatsApp и Instagram. Один из основателей Facebook Крис Хьюз в мае 2019 года открыто раскритиковал Марка Цукерберга за то, что он "в погоне за кликами" забыл о безопасности. Хьюз призвал правительство США разделить Facebook на несколько компаний и ограничить таким образом влияние Цукерберга.

Что касается сохранности данных, Facebook уверяет, что финансовые сведения и информация в личных аккаунтах будут строго разделены.

Также соцсеть утверждает, что проект Libra не будет работать исключительно в интересах соцсети, и за этим будут следить партнеры в Libra Association. Однако в истории Facebook уже были похожие проекты с независимыми партнерами (например, Internet.org), которые в итоге оказались проводниками интересов Facebook, напоминает технологический корреспондент Би-би-си Рори Селлан-Джонс.

Селлан-Джонс также сомневается, что пользователи по всему миру доверят Facebook такое важное дело, как управление глобальной криптовалютой, после стольких скандалов с утечками данных.

Читайте также

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пробные поезда по новым станциям метро в Минске пустят в январе 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика