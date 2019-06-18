ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только Безос и Гейтс. Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в 100 млрд долларов

19.06.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд. Таким образом, общее число «стомиллиардеров» (centibillionaire, как называет их Bloomberg) в мире выросло до трех: ранее этого титула удостоились основатель Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.




С начала 2019 года состояние Арно благодаря росту стоимости акций LVMH (на 43%) выросло почти на $32 млрд, что позволило ему резко улучшить свое положение в рейтингах миллиардеров. В начале марта Арно впервые сумел войти в топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, потеснив главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

С тех пор Арно заметно увеличил свой отрыв от Баффетта ($87,4 млрд) и приблизился к Гейтсу, состояние которого Bloomberg оценивает сейчас в $106 млрд. Лидерство в рейтинге уверенно удерживает Безос ($119 млрд).

По оценке Bloomberg, состояние Арно составляет сейчас более 3% от ВВП Франции.

Эксперты Forbes оценивают состояние Арно на 19 июня 2019 года в $97,3 млрд, что обеспечивает ему третье место в рейтинге миллиардеров журнала. Французский миллиардер уступает только Безосу ($156,2 млрд) и Гейтсу ($102,4 млрд).

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $ 100 млрд.
 
Новости дня
Новости разные
 
20 чэрвеня ў Беларусі па паўднёвым усходзе будзе да +32
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика