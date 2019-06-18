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Не только Безос и Гейтс. Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в 100 млрд долларов
Источник материала: Tut.by
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд,
С тех пор Арно заметно увеличил свой отрыв от Баффетта ($87,4 млрд) и приблизился к Гейтсу, состояние которого Bloomberg оценивает сейчас в $106 млрд. Лидерство в рейтинге уверенно удерживает Безос ($119 млрд).
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Не только Безос и Гейтс. Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в 100 млрд долларов
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $ 100 млрд.
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