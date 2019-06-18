Источник материала: Новости Дзержинска

В Скирмантовской сельской библиотеке во время познавательного часа «Как живут на свете разные дети» ребята узнали, что у всех стран и народов есть свои обычаи, традиции, праздники.

Каждый человек - это отдельный мир со своими эмоциями и чувствами, взлетами и падениями. Культура межчеловеческих взаимоотношений предполагает доброжелательность в отношении к окружающим, умение считаться с интересами и вкусами других людей.

В Скирмантовской сельской библиотеке во время познавательного часа «Как живут на свете разные дети» ребята узнали, что у всех стран и народов есть свои обычаи, традиции, праздники. Мероприятие началось с игры «Назовите жителей страны», потом научились здороваться по-китайски, по-индийски, но больше всего детям понравилось, как здороваются эскимосы (они трутся друг о друга носами), и тибетцы (они правой рукой снимают шапку, левую закладывают за ухо и показывают язык).

В конце познавательного часа посмотрели мультимедийную презентацию «На свете живут разноцветные дети», поиграли в игры разных народов.















