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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию белорусского творога с ОАО "Молоко"
19.06.2019 13:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
19 июня 2019 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога, производимого белорусским предприятием ОАО «Молоко».
Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Россельхознадзора.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 19 июня 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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19 июня 2019 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию творога, производимого...
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