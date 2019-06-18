Тема недели

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Лукашенко о проведении выборов, развитии села, дисциплине и порядке в милиции и здравоохранении





Лукашенко о проведении выборов: комар носа не должен подточить

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал на местах обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.

«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», — заявил Александр Лукашенко.

В то же время Президент подчеркнул, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от желания каждого гражданина трудиться ради достойной жизни. «Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50% за нами — содержание вашей семьи и вас, а 50% — сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить, — подчеркнул Президент. — И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».

В качестве положительного примера Александр Лукашенко привел работу главы Администрации Президента Натальи Кочановой. Она часто встречается с людьми на местах, чтобы лучше вникнуть в ту или иную ситуацию. «Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам… И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать. Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете, — отметил Президент. — Поэтому надо работать с людьми, надо ценить наших людей. Если хотите, модно говоря, это даже в какой-то степени наша фишка — что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние».

«Будьте ближе к людям и не допускайте тех просчетов, о которых вы иногда, а может быть, частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и госслужащие. Вы знаете, чего я не могу простить», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил, назначая Юрия Караева на должность главы МВД.

Глава государства посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. «Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться», — сказал Президент.

Он отметил, что если зафиксировано какое-то правонарушение или преступление, то в первую очередь отрабатываются лица, которые ранее совершали подобное. «Если вы где-то нарушали, есть список. У каждого отдела милиции есть список», — пояснил Александр Лукашенко. Более того, в случае со смертью сотрудника правоохранительных органов в Могилеве подозрение изначально по его же наводке пало на конкретную группу граждан.

«Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — сказал Александр Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись».

«Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек — военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», — сказал глава государства.

Напутствуя Юрия Караева, глава государства высказал пожелание, чтобы он был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей. «Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли — так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, — должен получить. Все должно быть честно и справедливо, — сказал Президент. — Это ваш принцип работы. И дисциплина. Единственное, я вас просто прошу: не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах — крупных, районных».

Говоря о назначении Юрия Караева на пост министра, глава государства отметил, что принял это решение накануне, причем на безальтернативной основе. «Я определился еще раньше: когда о вас шла речь, когда я у вас был. Я не просто так к вам приехал тогда. И я понял, что вы можете в перспективе быть министром или занимать более высокую должность. Это если обращаться к тем временам, когда я посещал ваше подразделение», — рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобные кадровые перестановки не бывают внезапными. «Понятно, что я как Президент видел определенные тенденции в кадровых изменениях в силовых структурах. И тогда я определился, что Юрий Хаджимуратович может нам пригодиться на конкретной работе», — добавил он.

Глава государства при этом подчеркнул, что хоть Юрий Караев и военный человек в структуре органов внутренних дел, это милиции сейчас как раз и нужно. Это в том числе связано с тем, что функция следствия ранее была передана из сферы ответственности милиции. «Есть Следственный комитет. Что у милиции осталось — фактически каждый день боевая работа — что общественный порядок, что борьба с бандюганами — криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил и личные качества Юрия Караева: «Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю».

Лукашенко потребовал обеспечить порядок в системе здравоохранения

В системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения.

«Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии), — возмутился глава государства. — До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать».

Президент напомнил, что в свое время принял решение передать Минздраву полномочия централизованно приобретать как медицинское оборудование, так и лекарства. «Пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей. Надо еще раз посмотреть на эту систему», — потребовал он от нового министра.

В числе важных задач глава государства обозначил развитие импортозамещения. «Все-таки $500 млн, как мы тратили два года назад только на лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, развивать свои направления. Если не можем, ладно, на $100 млн будем закупать, раз нет возможности такие качественные лекарства произвести у себя. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии что нужно для людей. Должны быть и импортные лекарства. Да, они будут дорогие. Кто захочет купить дороже — покупайте. Альтернативные — отечественные — должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам, изучал эту проблему», — сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что опыт работы Владимира Караника в качестве главного врача больницы позволяет ему компетентно судить о наличии недостатков в системе закупок, равно как и видеть проблемы в системе здравоохранения в целом. «Вы сейчас очень хорошо чувствуете эти недостатки, — сказал глава государства. — Вы как раз этот пласт должны поднять до уровня министра, правительства, если нужно, пожалуйста, говорите, я готов поддержать, помочь. Надо решить эти проблемы. Мы это можем решить».

«Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок», — обратился Александр Лукашенко к новому министру.

Президент выразил неудовлетворение работой на этом посту прежнего руководителя Минздрава Валерия Малашко. «У меня складывается впечатление, что министерство не совсем эффективно управляется самим министром. Человек он хороший, толковый, очень хороший специалист, опытный, работал заместителем председателя облисполкома, опыта у него предостаточно. Но бывает так, что не его это работа. Хороший врач, вроде бы на вторых ролях хорошо себя зарекомендовал. Ну а тут как-то не сориентировался, — констатировал Александр Лукашенко. — Мы найдем ему достойную работу».

«После представления (коллективу Минздрава. — Прим. БЕЛТА) вам надо сесть, подумать, с кем вы будете работать. Думаю, не все там плохие люди в министерстве. Надо их просто организовать. Наметьте себе определенный план после более глубокого изучения всей республики и действуйте», — сказал Президент.

Лукашенко потребовал развивать на селе новые направления и серьезно подумать об овцеводстве

Соответствующее требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.

Президент напомнил, что ранее поручал развивать в сельском хозяйстве новые направления и производить востребованную на рынке продукцию. Например, по его мнению, в Беларуси можно было бы заняться овцеводством. Глава государства отметил, что раньше в стране на этом специализировались многие предприятия.

«Мне правительство пишет — ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?» — возмутился Президент.

Глава государства подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом направлении есть перспективы. «Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь — жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек, — предложил Президент. — Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь — и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару».

Александр Лукашенко заметил, что шерсть можно поставлять на Минский камвольный комбинат, многие производители нуждаются в коже. «Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока Президент по голове не ударит, — добавил он. — Поэтому ищите новые направления, новые культуры возделывайте. Надо продавать, надо зарабатывать деньги».

«Просто жалко людей» — Лукашенко предложил промпредприятиям взять на буксир слабые хозяйства

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий.

«Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна обеспечит себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств. «Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах», — сказал Александр Лукашенко.

В стране около 20-25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами. Им тяжело справиться со сложившейся ситуацией по разным причинам, как субъективным, так и объективным, отметил Президент. Он убежден, что этим отстающим сельхозпредприятиям необходимо оказать помощь. В качестве буксира для них, по словам главы государства, могут выступить промышленные предприятия. «Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику», — отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал о предложениях белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые производят биодизель для сельхозпредприятий, при этом теряя в совокупности до $30 млн. Глава государства подчеркнул, что это поддержка села, поэтому отойти от такой практики пока нельзя. Нефтяники предложили перестроить эту работу: не выдавать на эти деньги предприятиям топливо, а ремонтировать им технику. «Я согласился. Какая разница, из какого кармана поступят эти $20-30 млн», — сказал Президент. Таким же образом, добавил он, могут поступить и другие предприятия, у которых есть соответствующая база. При этом, пояснил Александр Лукашенко, помогать необходимо исключительно слабым хозяйствам.

Лукашенко недоволен Белгидрометом: надо или разгонять, или приводить в чувства

Касаясь положения дел в регионах, Александр Лукашенко затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства. Он выразил надежду, что погодные условия будут способствовать высокой урожайности, в то же время заметил, что Беларуси в этом плане не всегда везет. Возникли у главы государства и вопросы к работе Белгидромета. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, — заявил глава государства. — Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться».

В целом Президент отметил, что в связи с климатическими условиями его настораживает ситуация с урожайностью в некоторых регионах, особенно в центральной части страны, где было немного дождей. «Здесь ситуация очень серьезная. На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах уже, я смотрю, начались пожелтения посевов, поэтому надо не упустить время и убрать вовремя такие посевы. Сейчас идет заготовка сенажа — надо все это положить в сенаж, — отметил Александр Лукашенко. — Надо по-хозяйски посмотреть в связи с климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять».

Глава государства напомнил, что прошлый год вышел для Беларуси неурожайным, поэтому в стране были использованы практически все зернофуражные резервы. «Если мы то, что сейчас растим на зерно, уберем в сенаж, надо восполнять чем-то зерновую группу. И тут особая надежда на кукурузу. Она пока на всех участках (я это сам контролирую и вижу), даже на песчаных почвах, держится хорошо, поэтому надо сделать ставку на заготовку зерна из кукурузы», — считает глава государства.

При этом, обратил он внимание, необходимо действовать по проверенным технологиям, консервируя кукурузное зерно в рукава. «Скот любит этот корм. И он будет дешевле, чем сушить. Процентов на 25-30. Фактически кукурузное зерно в данном случае можно сравнить по эффективности и затратам на производство с обычным зерном. Поэтому, если мы сейчас будем косить то, что на зерно в сенаж, надо надеяться на кукурузу и уделить ей особое внимание. Там, где это невозможно, сделать все для того, чтобы пустующие, свободные, нераспаханные площади пересеять однолетними или еще какими-то культурами. Если подвести черту — речь о заготовке кормов, это наиважнейший вопрос, которому мы уделяли второстепенное значение», — сказал Президент.

По материалам БЕЛТА