В Смолевичах смертельно травмирован электричеством рабочий, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагический случай произошел 17 июня в цехе предприятия, которое производит металлоизделия. «Наладчик оборудования и агрегатов, 53-летний житель Жодино, не отключил подачу электричества и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током. В результате скончался на месте», — сказала Татьяна Белоног.

Следователем осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы и должностные лица, изъята документация, касающаяся трудовых отношений, безопасности производственного процесса, охраны труда. К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, а также заключения экспертиз.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и установлены причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

БЕЛТА.