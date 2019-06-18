Белорусские спортсмены, отличившиеся на II Европейских играх в Минске, смогут помочь спортивным школам, командам и атлетам в рамках проекта «Олимпийский путь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Такая возможность будет предоставлена спортсменам, которые станут чемпионами и призерами в олимпийских видах спорта, а также установят личный рекорд или покажут лучший результат в карьере. Им будет предоставлено право выбора учебно-спортивного учреждения для оказания Президентским спортивным клубом финансовой помощи с целью укрепления материально-технической базы.

Президентский спортивный клуб проводит подобные акции уже в пятый раз. Предшественником нынешнего проекта был «Олимпийский выбор», который начался с Олимпиады-2012 в Лондоне и продолжился на Играх Сочи-2014, Рио-2016 и в Пхенчхане-2018. За это время была оказана помощь в общей сложности 25 разным спортивным учебным учреждениям на сумму порядка $240 тыс.

Теперь же «Олимпийский выбор» преобразовался в «Олимпийский путь», сохранив при этом важные и ключевые условия: успехи белорусских спортсменов и помощь специализированным учебно-спортивным учреждениям страны. Во время II Европейских игр условия для помощи юным спортсменам несколько изменятся, что отражено в новом названии проекта. Президентский спортивный клуб предоставит право выбора специализированного учебно-спортивного учреждения страны спортсмену и после окончания игр перечислит туда следующие суммы: за первое место — Br15 тыс.; за второе место — Br10 тыс.; за третье место — Br7,5 тыс.

Организаторы проекта надеются, что успехи белорусских спортсменов в Минске станут прологом и стимулом к их не менее запоминающимся выступлениям в олимпийском Токио-2020, до которого остался всего год с небольшим.

Президентский спортивный клуб реализует этот проект при поддержке Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма и дирекции II Европейских игр.

БЕЛТА.