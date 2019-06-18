Любому изрядно пьющему человеку свойственно тешить себя мыслью, что алкоголизм находится где-то далеко впереди, что «я обязательно сумею остановиться вовремя, если почувствую, что привык к алкоголю». Так думают очень многие и не понимают, что уже давно идут вдоль пропасти, которая не впереди, она – притаилась рядом и терпеливо ждет, когда идущий по ее краешку человек поскользнется или оступится…

Уже восемь лет в Смолевичах работает группа общества «Анонимных алкоголиков». Здесь помогают хроническим алкоголикам признать свое бессилие перед спиртным и научиться жить с этой зависимостью. Здесь никого не заставляют бросать пить, а лишь предлагают попробовать путь без спиртного.

«Алкоголь, как волшебная палочка, помогал мне жить»

История, которую поведал один из участников группы, звучит как исповедь. Но может быть именно слова алкоголика, который уже несколько лет не пьет и научился жить трезво, смогут тронуть и подтолкнуть к действию того, кому так необходима помощь в преодолении эт ого страшн ого недуг а.

«… Как я сейчас понимаю, мой алкоголизм был зарыт еще в детстве. Впервые я выпил в 13 лет и фактически сразу же стал алкоголиком. Я выпил и мне понравилось. На тот момент алкоголь, как волшебная палочка, помогал мне жить: он снимал страхи, неуверенность в себе. Поэтому я и стал употреблять все чаще и чаще, к тому же мне не казалось, что в этом есть что-то плохое.

Это была середина 90-х, и казалось, что все так живут, и это нормально. К тому же мне не нравилось пить немного – хотелось еще и еще, это очень быстро затянуло. Я все чаще приходил домой в состоянии сильного опьянения, мама плакала и просила прекратить.

Алкоголизм начал разрушать мои внутренние убеждения и все хорошее, что закладывала с воспитанием мама. Пить хотелось больше, денег не хватало, стал воровать – пошли приводы в милицию.

В 15 лет я стал пить 5-6 дней в неделю и был уверен, что это нормально.

В 18 лет у меня была первая судимость за воровство, которое совершил, еще будучи несовершеннолетним. Безусловно, я никак не связывал такое стечение обстоятельств с алкоголизмом. Мне казалось, что я просто оказался не в том месте, не в то время.

Бросив школу, я отправился работать на рынок и там мог употреблять алкоголь в рабочее время.

… Пьянство – большое горе и для пьющего человека, и для его семьи. За эти годы, как я начал пить, моя мама поседела, затем заболела. В моменты трезвости я понимал, что все это из-за меня непутевого.

Но продолжал пить дальше и по-прежнему вроде бы мне это нравилось. Но в то же время хотелось вырасти нормальным человеком, иметь семью, чего-то достичь – мечтал о бизнесе. Но с каждым годом я понимал, что эти мечты не приближаются, а отдаляются от меня.

Периодически сердце сковывала боль… Когда стоял в очереди в магазине за очередной бутылкой спиртного и видел трезвых счастливых людей, которые покупают не алкоголь, а продукты питания, становилось тошно… от самого себя и я начал ненавидеть себя и весь мир. За что мне все эти страдания? Я понимал, что я раб алкоголя и все равно продолжал пить.

Помню, как мне было 20 лет. Казалось бы – самое прекрасное время, молодость, расцвет сил, но я был обессилен и слаб. Мне было непонятно, почему это все со мной происходит, и не было ответа на вопрос: «Зачем я пью?». Вроде и не хочу, но спустя пару минут, часов, дней рука тянулась к бутылке.

Уже спустя время я вспомнил еще один важный момент: с раннего детства у детей есть мечта кем стать, когда вырастешь. Мои друзья отвечали: кто-то спасателем, кто-то милиционером, врачом и так далее. А мне же приходилось врать уже с самого детства, потому что не хотелось никем быть. К тому же, я рос без отца. Уже сейчас я понимаю, что это тоже наложило свой отпечаток – детство было тяжелое, оставив негативные отпечатки и приобретенные психологические травмы.

Лидия СУДНИКОВИЧ .

Продолжение истории читайте в следующем номере «КС».