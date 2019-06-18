Безопасность детей на дороге — задача номер одни для Госавтоинспекции и учреждений образования, ведь только скоординированная образовательно-профилактическая деятельность двух ведомств оказывает наиболее положительное воздействие на ребят и их поведение на дороге.

Cотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД на базе Усяжской средней школы провели очередную акцию, в рамках СКМ «Внимание-Дети», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного трав- матизма. Инспектор в игровой форме напомнила ребятам основы Правил дорожного движения.

Вначале проведена с учащимися тематическая беседа о важности соблюдения Правил дорожного движения такими как: дети-пешеходы, дети-велосипедисты и дети-пассажиры. После ребята решали ситуационные задачи и демонстрировали знания Правил дорожного движения.

Важное место в мероприятии занял вопрос использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости при движении по дорогам, во время летних каникул. Инспектор рассказала детям, как и почему важно быть видимым в темноте, и какую роль в этом играют фликеры.

— Ребята демонстрировали отличные знания Правил дорожного движения, — рассказала инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Александровна Стрельцова. — Но главное и основное, чтобы дети понимали, что Правила дорожного движения необходимо не просто знать, а соблюдать и выполнять

Сотрудники ОГАИ вручили детям памятные сувениры, заряд хорошего настроения и конечно, полезные знания.

Корр. «КС».