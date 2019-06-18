БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано шесть браков, четыре — в Смолевичском отделе загс, по одному — в Драчковском и Усяжском сельисполкомах.

Впервые вступили в брак Олег Анискевич и Екатерина Буткевич, Станислав Ралович и Александра Беца.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 9 рождений детей

В Пекалинском сельисполкоме рождение сына Елисея, второго ребенка в семье, зарегистрировали Ольга и Дмитрий Евменчики из д.Пекалин.

В Смолевичском отделе загс:

Рождение двойни, дочерей Дианы и Снежаны, зарегистрировали Максим и Анастасия Цветковы. В их семье это второй и третий ребенок;

Игорь и Мария Игнатовичи зарегистрировали рождение второго ребенка, сына Михаила;

рождение дочери Анны зарегистрировали Максим и Татьяна Хаменок, в их семье это второй ребенок;

Алексей и Екатерина Дребневы зарегистрировали рождение третьего ребенка, сына Владимира;

рождение второго ребенка, сына Ярослава, зарегистрировали Дмитрий и Виктория Акуличи.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано 13 смертей.

По три смерти зарегистрировали Усяжский и Курганский сельисполкомы, по две — Заболотский и Зеленоборский, по одной — Смолевичский отдел загс, Жодинский и Пекалинский сельисполкомы.

Озерицко-Слободским, Плисским, Драчковским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).