Судом Смолевичского района с участием государственного обвинителя 30.04.2019 рассмотрено уголовное дело по обвинению Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК (грабеж).

По результатам предварительного расследования гражданину Л. предъявлено обвинение в том, что он в один из дней марта 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на хищение имущества, находясь в одном из магазинов на территории Смолевичского района, открыто похитил 2 бутылки водки, 3 шоколадки, чем причинил торговому предприятию материальный ущерб.

В судебном заседании Л. признал свою вину в полном объеме, показав, что направился в магазин с целью хищения имущества. В магазине положил 2 бутылки водки и 3 шоколадки к себе в карманы и под одежду. С указанным товаром пошел на выход мимо касс и услышал голос с требованием остановиться, поняв, что заметили совершение им хищения, он выбежал из магазина. По дороге его догнали сотрудники магазина и отвели обратно, где у него и было изъято похищенное имущество.

Установлено также, что на момент совершения преступления обвиняемый Л. уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде Л. признан виновным в открытом похищении имущества (грабеже) – в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК.

С учетом характера и степени общественной опасности, мотивов и целей содеянного, личности обвиняемого, в целях предупреждения совершения новых преступлений, Л. по ч. 1 ст. 206 УК назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца.

Также в судебном заседании установлено, что Л. страдает хроническим алкоголизмом, в связи с чем, в соответствии со ст. 107 УК постановлено применить к Л. принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор суда не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

В. ПЕШКУР, помощник прокурора Смолевичского района, юрист 2 класса.