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В Петриковском районе водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в трактор

19.06.2019 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе водитель уснул за рулем и врезался в трактор. Пострадали два человека.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 18 июня на трассе М10. По предварительной информации, 30-летний водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в попутный трактор.

В результате происшествия пострадали 59-летний тракторист и 33-летний пассажир Mercedes. Мужчин доставили в Петриковскую районную больницу.

 
 
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