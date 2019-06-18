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В Петриковском районе водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в трактор
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе водитель уснул за рулем и врезался в трактор. Пострадали два человека.
ДТП произошло днем 18 июня на трассе М10. По
В результате происшествия пострадали 59-летний тракторист и 33-летний пассажир Mercedes. Мужчин доставили в Петриковскую районную больницу.
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Пострадали два человека - они в больнице.
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