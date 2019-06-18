В Петриковском районе водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в трактор

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе водитель уснул за рулем и врезался в трактор. Пострадали два человека.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 18 июня на трассе М10. По предварительной информации , 30-летний водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в попутный трактор.

В результате происшествия пострадали 59-летний тракторист и 33-летний пассажир Mercedes. Мужчин доставили в Петриковскую районную больницу.