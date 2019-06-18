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Дарья Жук снимет фильм «Наши груди - наше оружие» о феминистках

19.06.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор фильма-сенсации «Хрусталь» Дарья Жук выступит режиссером фильма под названием «Наши груди — наше оружие: История движения Femen». Начало съемок запланировано на 2020 год. Участницы Femen выступят в качестве консультанток. Об этом пишет «Искусство кино».


Участницы Femen Саша, Яна и Оксана. Фото из личного архива Анны Гуцол

Сценарий картины напишет Наталья Блок, она специализируется на темах феминизма и гендерного неравенства. Продюсером значится один из основателей Одесского международного кинофестиваля Денис Иванов («Донбасс», «Племя»). Фильм будет копродукцией Украины, Франции и Германии.

Дарья Жук рассказала о проекте специально для «Искусства кино»:

— Почему Femen? Меня интересует роль женщины в постсоветском пространстве в общем: это и новейшая история, это и «феминизм», которого так все боятся, это слом женского стереотипа — на русском языке на эти темы и про самих Femen написано невыносимо мало. Медиа успешно дискредитировали Femen, которые со своими акциями опередили время. Впервые Femen попали в мое поле зрения через общих друзей. Обсуждая их наследие, я не могу понять, как такие же молодые девушки, как и я, смогли выйти на улицу, оголив грудь перед зданием белорусского КГБ? Мне это казалось невозможным.


Дарья Жук. Фото: Дарья Трофимова, «Медуза»

О чем будет фильм, по словам Дарьи, говорить рано. Но она уверят, что, несмотря на политическую окраску действий Femen, фильм точно не будет пропагандой.

Женское движение Femen зародилось в Украине в 2008 году и прославилось благодаря эпатажным акциям протеста: активистки в веночках оголяют исписанную лозунгами грудь на важных мероприятиях или перед различными деятелями. Так организация привлекает внимание к дискриминации женщин, проблеме сексуальных домогательств и к политической ситуации в различных странах. Femen нашло также отклик в культуре: в 2013 году во Франции вышла книга FEMEN, а в 2014 году на ОМКФ был показан документальный фильм «Я — Фемен» об одной из активисток и деятельности организации в течение трех лет.

Напомним, что дебютная работа Дарьи Жук «Хрусталь» стала первым фильмом, выдвинутым на «Оскар» от Беларуси в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля и признана «Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии» на национальной кинопремии «Ника». Вот наша рецензия.

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Теги: Минск
 
 
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Автор фильма-сенсации «Хрусталь» Дарья Жук выступит режиссером фильма под названием «Наши груди - наше оружие: История движения Femen». Начало съемок запланировано...
 
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