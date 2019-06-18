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Новый Mercedes Sprinter превратился в автодом с выдвижным спальным модулем

19.06.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третье поколение Mercedes Sprinter, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться в феврале этого года, снова послужил основой для постройки автодома — на этот раз от немецкой компании Westfalia.


Новый кемпер называется James Cook (в честь известного английского путешественника и первооткрывателя), главной особенностью которого является выдвижная из задней части кузова секция с обустроенным спальным местом для двоих человек. По информации производителя, модуль выдвигается с помощью сервопривода менее чем за 40 секунд, образуя двуспальное место длиной 2,07 м и шириной 1,4 м.


Еще двое могут разместиться на втором ярусе — под подъемной крышей. Также на борту предусмотрена раковина, электрическая плита и стойка с холодильником, но есть ли душевая или санузел, об этом в Westfalia не обмолвились. Известно, что большинством функций нового моторхоума можно управлять с помощью тачскрина, сенсорной панели в жилом модуле либо с помощью мобильного приложения.


Кроме того, предусмотрено три различных варианта исполнения James Cook — со стандартной металлической крышей, четырьмя посадочными и двумя спальными местами, кемпер с подъемной крышей и четырьмя спальными местами и модификация с изготовленной из стекловолокна крышей увеличенной высоты (также с четырьмя спальными местами и четырьмя сиденьями). Выдвижной спальный модуль предусмотрен во всех трех вариантах.


Широкой публике James Cook будет представлен на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, которая откроется в конце августа — тогда Westfalia обнародует еще больше подробностей о новинке.

 
Теги: знакомства
 
 
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Третье поколение Mercedes Sprinter, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться в феврале этого года, снова послужил основой для постройки автодома - на этот раз от немецкой...
 
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