Новый Mercedes Sprinter превратился в автодом с выдвижным спальным модулем

Источник материала: Tut.by

Третье поколение Mercedes Sprinter, с которым AUTO.TUT.BY уже успел познакомиться в феврале этого года , снова послужил основой для постройки автодома — на этот раз от немецкой компании Westfalia.





Новый кемпер называется James Cook (в честь известного английского путешественника и первооткрывателя), главной особенностью которого является выдвижная из задней части кузова секция с обустроенным спальным местом для двоих человек. По информации производителя, модуль выдвигается с помощью сервопривода менее чем за 40 секунд, образуя двуспальное место длиной 2,07 м и шириной 1,4 м.





Еще двое могут разместиться на втором ярусе — под подъемной крышей. Также на борту предусмотрена раковина, электрическая плита и стойка с холодильником, но есть ли душевая или санузел, об этом в Westfalia не обмолвились. Известно, что большинством функций нового моторхоума можно управлять с помощью тачскрина, сенсорной панели в жилом модуле либо с помощью мобильного приложения.





Кроме того, предусмотрено три различных варианта исполнения James Cook — со стандартной металлической крышей, четырьмя посадочными и двумя спальными местами, кемпер с подъемной крышей и четырьмя спальными местами и модификация с изготовленной из стекловолокна крышей увеличенной высоты (также с четырьмя спальными местами и четырьмя сиденьями). Выдвижной спальный модуль предусмотрен во всех трех вариантах.





Широкой публике James Cook будет представлен на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, которая откроется в конце августа — тогда Westfalia обнародует еще больше подробностей о новинке.