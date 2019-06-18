Взятки получал изощренно: за что задержан мэр Солигорска

Задержанный экс-замминистра ЖКХ обвиняется в получении взяток весьма изощренным способом, сообщили в среду в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД.





О задержании председателя Солигорского райисполкома, бывшего первого замминистра ЖКХ Олега Поскробко стало известно накануне. Как сообщали в СК, подозревается чиновник в "коррупционном преступлении", совершенном Поскробко, являясь лицом, занимающим ответственное положение, лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.





"На протяжении нескольких лет первый заместитель министра ЖКХ из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения", - рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.





По словам представительницы структуры, сумма вознаграждений составила две тысячи евро.





"Придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается", - добавила она.









Уголовное дело в отношении Поскробко возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий". Санкция статьи по преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Олегу Поскробко 39 лет, Солигорском он руководит с августа 2017 года. До этого, с 2015 по 2017 годы, он работал первым замминистра ЖКХ, ранее - возглавлял администрацию Центрального района Минска



