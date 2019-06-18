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Игрушки с 40-кратным превышением формальдегида нашли в магазинах Гомельщины
Источник материала: Партизан
Более десяти наименований опасных детских игрушек и красок выявлены в торговой сети Гомельской области, об этом сообщили представители областной инспекции Госстандарта.
В инспекции отметили, что нередко получают обращения от родителей с просьбой проверить качество игрушек, в частности, источающих резкий химический запах: в рамках надзорных мероприятий в этом месяце были выявлены случаи обращения на рынке опасной для детей продукции.
"Инспекцией выявлено и пресечено обращение более 10 наименований опасных детских игрушек, запрещенных к обращению, как не соответствующих требованиям "О безопасности игрушек" по показателям безопасности: многократному превышению допустимого уровня формальдегида", – сообщили представители Госстандарта.
В инспекции подчеркнули, что у шести наименований игрушек было выявлено 40-кратное превышение безопасного уровня формальдегида. Отравление этим химвеществом может проявляться в виде рвоты, кашля, возбуждения или слабости, болию в желудке и за грудиной, аллергических реакций и кожных высыпаний, отметили специалисты.
"Также выявлено три наименования детских игрушек, не соответствующих показателям безопасности по физическим и механическим свойствам. Проще говоря, это очень хрупкие игрушки, детали которых могут ломаться во время игры", – пояснили в инспекции и добавили, что дети могут травмироваться мелкими осколками.
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Более десяти наименований опасных детских игрушек и красок выявлены в торговой сети Гомельской области, об этом сообщили представители областной инспекции...
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