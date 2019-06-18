







"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - отметил Геращенко.





По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.





В комментарии каналу 112 Украина Геращенко рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.





"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - уточнил Геращенко.





Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.



