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В Киеве застрелился координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук
Источник материала: Партизан
В Киеве погиб бессменный координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление, народный депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Об этом у себя в Twitter сообщил нардеп Антон Геращенко.
"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - отметил Геращенко.
По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.
В комментарии каналу 112 Украина Геращенко рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.
"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - уточнил Геращенко.
Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.
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В Киеве погиб бессменный координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление, народный депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Об этом у...
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