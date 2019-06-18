В Малоритском районе 25-летний мужчина учил жену плавать и утонул

25-летний агрогородка Олтуш около 22.00 вместе с женой пошел покупаться в озере. Мужчина учил супругу плавать.





В какой-то момент она обратила внимание, что ее никто не поддерживает. Женщина стала искать мужа, но не нашла. Утром следующего дня поисково-спасательная группа областного ОСВОД обнаружила его тело в водоеме.



