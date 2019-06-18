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В Малоритском районе 25-летний мужчина учил жену плавать и утонул
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел 16 июня в Малоритском районе, пишет
25-летний агрогородка Олтуш около 22.00 вместе с женой пошел покупаться в озере. Мужчина учил супругу плавать.
В какой-то момент она обратила внимание, что ее никто не поддерживает. Женщина стала искать мужа, но не нашла. Утром следующего дня поисково-спасательная группа областного ОСВОД обнаружила его тело в водоеме.
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Несчастный случай произошел 16 июня в Малоритском районе, пишет БелТА.
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