Три дня до старта: Минск встречает гостей II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три дня остается до открытия II Европейских игр. В Беларусь прибывают болельщики. Виза для въезда в страну им не нужна. Во многом поэтому в Минске ожидают несколько десятков тысяч гостей. Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус рассказал, из каких стран десант болельщиков на сегодняшний день самый многочисленный.

Пока больше всего гостей приехало из соседней Польши, более двухсот туристов. Всего несколько минут погранконтроля и болельщик, который приехал на Европейские игры, уже на территории Беларуси.

Туристов пограничники встречают на трех языках – английском, немецком, французском – и без лишней волокиты. Для гостей Европейских игр создали отдельный зеленый коридор. Чтобы попасть в эти дни в страну, необходимы паспорт, билет на соревнования и страховка. По такой упрощенной схеме границу пересекут все желающие попасть на Игры. Причем не только из Европы, а со всего мира. Как Рок Уиллис, который прилетел из далекой Австралии.

«Еда отличная, люди дружелюбные. Чувствую себя как дома, хоть и за тысячи километров. На границе все улыбаются. Нет проблем», – отметил турист.

В Минск уже приехали и первые журналисты. Для них на столичном стадионе «Динамо» открылся главный пресс-центр. Здесь есть все для комфортной работы: 200 посадочных мест, высокоскоростной интернет и экраны, на которых будут транслироваться в режиме онлайн все соревнования.

Одной из первых команд-участниц в Минск отправилась сборная Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили проводила спортсменов в Беларусь, пожелав им удачи на II Европейских Играх.

«Спорт – это то, что объединяет народы. Для Грузии спорт – возможность заявить о себе и познакомить мир с нами. Грузинские спортсмены прославляют нашу страну во многих видах спорта. Мы уже привыкли к вашим победам и сейчас ждем большого успеха в Минске. Лично я прилечу в Минск 21 числа и буду рядом с вами», – заявила Зурабишвили.

Грузию представит 61 спортсмен. Атлеты поборются за медали в десяти из 15 видов спорта. В Олимпийском комитете страны планируют, что сборники привезут из Минска на родину 20-25 наград различного достоинства. Четыре года назад в Баку грузинские спортсмены завоевали 16 медалей.

За три дня до начала соревнований билетов на церемонию открытия II Европейских игр почти не осталось.