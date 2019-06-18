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Железнодорожники просят соблюдать требования к выпасу и прогону скота через пути

19.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В связи с началом сезона массового выпаса скота на лугах вблизи железнодорожных путей в 2019 году в границах Минской и Могилевской областей зафиксировано два случая применения экстренного торможения железнодорожного транспорта для предотвращения наезда на домашних животных, один из которых предотвратить не удалось, в результате чего погибло
4 животных, принадлежащих физическому лицу.

Железнодорожники просят соблюдать требования к выпасу и прогону скота через пути
Как сообщил Сергей Сизин, заместитель начальника Белорусской железной дороги, за прошедший год в Республике Беларусь было допущено 18 случаев экстренного торможения железнодорожного транспорта для предотвращения наезда на скот, 6 из которых предотвратить не удалось, в результате чего погибло 34 животных.

К примеру, в июне 2018 года в границах Брестской области на участке железной дороги Трудовая – Дрогичин произошел наезд на двух домашних животных (баранов), принадлежащих физическому лицу.

22 апреля и 16 августа на участке железной дороги Осовец – Кричев предотвращены наезды на стада лошадей и коров, принадлежащие ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Малятичи-агро».

1 сентября на участке железной дороги Темный Лес – Ходосы были смертельно травмированы 26 домашних овец, принадлежащих физическому лицу.

Столкновение поездов с домашними животными влечет за собой не только их гибель, но и создает угрозу безопасности движения поездов, наносит экономический ущерб Белорусской железной дороге и сельхозпредприятиям области, а также является причиной сбоев в графике движения пассажирских поездов. Кроме того, в результате экстренного торможения или столкновения возникает опасность травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Несмотря на то, что предприятиями Белорусской железной дороги регулярно проводится разъяснительная работа в сельскохозяйственных предприятиях, организациях, расположенных в 5-километровой зоне от железнодорожных путей, проблема безнадзорного выпаса скота и выхода его на железнодорожные пути по-прежнему остается актуальной.

К сведению руководителей сельхозпредприятий: несоблюдение правил проезда гужевых транспортных средств и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей влечет за собой административную ответственность.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК.

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