С видом на Дрозды. Как выглядит с высоты самый высокий жилой дом в Минске

Источник материала: Tut.by

Жилой комплекс «Лазурит» строится на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Он может стать самым высоким жилым домом в Минске. TUT.BY посмотрел, какие виды будут открываться из окон столичного небоскреба — с высоты 100 метров.

Небоскреб неподалеку от «Минск-Арены» собирались возвести еще к чемпионату мира по хоккею, но здание превратилось в долгострой. Первые два застройщика со своими планами не справились, проект пересмотрели. Теперь он менее высотный, более скромный с виду и достраивает его УКС Мингорисполкома.

Но при этом «Лазурит» будет самым высоким жилым домом Минска. Центральная секция — 37 этажей, ее высота без шпиля — 126 метров, со шпилем — 138.

Пока первое место по высоте у жилого комплекса «Парус» рядом со станцией метро «Фрунзенская». В этом здании 34 этажа, отметка кровли находится на уровне 114 метров, высота шпиля — 133 метра.

Всего в доме восемь секций, одну из них уже заселили, вторую застройщик обещает сдать в августе этого года. Полностью жилой комплекс собираются ввести в строй в конце 2020 года.

Какой вид будет открываться из окон? Совсем рядом — «Минск-Арена», торговый центр «Арена-Сити». Справа от проспекта Победителей (если смотреть в сторону выезда из Минска) — дома-«корабли» общественно-делового центра Riviera Plaza. Чуть дальше возводятся здания гостинично-делового комплекса «Шантэр Хилл». Всего их будет четыре, комплекс собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году. Прямо за ними — отличный вид на водохранилище Дрозды.