ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С видом на Дрозды. Как выглядит с высоты самый высокий жилой дом в Минске

19.06.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жилой комплекс «Лазурит» строится на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Он может стать самым высоким жилым домом в Минске. TUT.BY посмотрел, какие виды будут открываться из окон столичного небоскреба — с высоты 100 метров.

Небоскреб неподалеку от «Минск-Арены» собирались возвести еще к чемпионату мира по хоккею, но здание превратилось в долгострой. Первые два застройщика со своими планами не справились, проект пересмотрели. Теперь он менее высотный, более скромный с виду и достраивает его УКС Мингорисполкома.

Но при этом «Лазурит» будет самым высоким жилым домом Минска. Центральная секция — 37 этажей, ее высота без шпиля — 126 метров, со шпилем — 138.

Пока первое место по высоте у жилого комплекса «Парус» рядом со станцией метро «Фрунзенская». В этом здании 34 этажа, отметка кровли находится на уровне 114 метров, высота шпиля — 133 метра.

Всего в доме восемь секций, одну из них уже заселили, вторую застройщик обещает сдать в августе этого года. Полностью жилой комплекс собираются ввести в строй в конце 2020 года.

Какой вид будет открываться из окон? Совсем рядом — «Минск-Арена», торговый центр «Арена-Сити». Справа от проспекта Победителей (если смотреть в сторону выезда из Минска) — дома-«корабли» общественно-делового центра Riviera Plaza. Чуть дальше возводятся здания гостинично-делового комплекса «Шантэр Хилл». Всего их будет четыре, комплекс собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году. Прямо за ними — отличный вид на водохранилище Дрозды.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой комплекс «Лазурит» строится на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. TUT.BY посмотрел с высоты 100 метров, какие виды будут открываться из окон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Узбекистан отменил дресс-код для футбольных тренеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика