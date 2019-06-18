«Безотходная» выставка впервые открылась в Гродно

Источник материала: Новости Волковыска

17 июня в Гродно впервые презентовали интерактивную выставку про отходы «ZaWtra». Экспозиция представляет собой мобильный павильон, который наглядно демонстрирует различные способы обращения с отходами.

Zero waste (именно это понятие «спрятано» в названии) дословно переводится как «ноль отходов», «ноль потерь» и представляет собой концепцию, основанную на сокращении количества производимого нами мусора путём сокращения потребления, использования многоразовых предметов и вещей, продления срока службы товаров и их повторного использования.





До этого выставку показывали только в столице в апреле этого года, где она имела большой успех и детей и взрослых.

– Мы рады сегодня открывать выставку в Гродно. Надеемся, что гродненцы, для которых тема бытовых отходов, раздельного сбора на слуху в последние годы, с интересом посетят эту выставку. Неслучайно выставка открылась именно в этом городе, сейчас в Гродненском регионе активно развивается система обращения с отходами и важно своевременно ответить на вопросы жителей: зачем нам нужно сортировать отходы, как это правильно делать, почему мы должны отказываться от некоторых вещей, – отметила директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.





– Выставка «ZaWtra» – это уникальный проект для нашей страны. Экспозиции наглядно показывают, как каждый из нас может влиять на решение проблемы отходов в Беларуси: отказаться от одноразовых товаров, покупать меньше вещей, ремонтировать то, что пришло в негодность. Более того, выставка стала примером успешного сотрудничества государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» и некоммерческой организации «Центр экологических решений», которые совместно создали выставку за счёт средств производителей и поставщиков товаров и упаковки, – прокомментировал директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.





Кроме того, на официальном открытии выставки присутствовали представители перерабатывающих предприятий Гродненской области, а также главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Александр Карпович. Он отметил, что сейчас в стране и Гродненской области, в частности, проходит активная работа по совершенствованию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая невозможна без просвещения населения и таких проектов как «ZaWtra».





Выставка не имеет возрастных ограничений – полезную информацию сможет найти каждый. Кроме того, выставка имеет мультимедийное сопровождение, доступное на сайте zawtra.by .

Экспозиция будет открыта в Гродно для свободного посещения до 22 июня 2019 по адресу ул. Лидская, 1. Время работы выставки: понедельник-пятница – 10.00-18.00, суббота – 12.00-19.00, 14 июня – 15.00-18.00.





Во время работы выставки, в павильоне будет присутствовать специалист по отходам, который поможет сориентироваться в экспозиции и ответить на интересующие вопросы по отходам. Для организации групповых экскурсий обращайтесь по телефону +375 44 557 0259 (Наталья Блыщик).

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