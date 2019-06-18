Источник материала: Новости Волковыска

В Гродненской области снизилось количество случаев бешенства животных.

Так, с января по май этого года зафиксировано 55 эпизодов. За аналогичный период 2018-го — 80. По словам врача-эпидемиолога Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольги Костюкович, это связано с профилактическими мерами.

К примеру, за первые пять месяцев года в Лидском районе зафиксировано два эпизода бешенства (в прошлом году восемь), в Новогрудке — 4 (19), в Кореличах — 2 (7). В Вороновском, Свислочском, Берестовицком районах опасный вирус с января по май прошлого года и за аналогичный период нынешнего не регистрировали. В Волковыске известно о двадцати случаях бешенства в этом году. По словам специалиста, это связано с тем, что ведется целенаправленный отстрел лисиц для контроля над эффективностью оральной иммунизации.

Чаще всего заболевание регистрируется у лис, домашних и безнадзорных кошек, собак. Реже — у сельскохозяйственных животных. Медики напоминают: для человека опасны не только укусы больных бешенством животных, но и ослюнение поврежденных кожных покровов, слизистых оболочек, царапины, сообщает sb.by.

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