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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятки, которые он получал во время работы первым замглавы Минжилкомхоза
Источник материала: Интерфакс
Министерство внутренних дел Беларуси рассказало подробности задержания председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко.
"Ранее чиновник работал в должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства (с 2015 по 2017 год – ИФ). Являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в МВД.
По информации ведомства, на протяжении нескольких лет, будучи первым заместителем министра ЖКХ, Поскробко "из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения - они составили 2 тыс. евро".
При этом в министерстве подчеркнули, что "придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается".
Как сообщалось, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении Поскробко. 17 июня он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления.
По данным СК, действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятки, которые он получал во время работы первым замглавы Минжилкомхоза
Министерство внутренних дел Беларуси рассказало подробности задержания председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко. "Ранее чиновник работал в...
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