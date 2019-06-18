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Председатель Солигорского райисполкома задержан за взятки, которые он получал во время работы первым замглавы Минжилкомхоза

19.06.2019 14:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство внутренних дел Беларуси рассказало подробности задержания председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко.

"Ранее чиновник работал в должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства (с 2015 по 2017 год – ИФ). Являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в МВД.

По информации ведомства, на протяжении нескольких лет, будучи первым заместителем министра ЖКХ, Поскробко "из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения - они составили 2 тыс. евро".

При этом в министерстве подчеркнули, что "придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается".

Как сообщалось, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении Поскробко. 17 июня он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления.

По данным СК, действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению  предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси рассказало подробности задержания председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко. "Ранее чиновник работал в...
 
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