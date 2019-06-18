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Украинский депутат погиб во время чистки наградного пистолета

19.06.2019 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве - во время чистки наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение, сообщил коллега по фракции, депутат Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттер в среду днем.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.

В свою очередь в МВД Украины заявили, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Позднее в эфире телеканала "112.Украина" Геращенко рассказал подробности происшедшего.

"Жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что ее муж чистил дома наградной пистолет. При чистке оружия нанес себе смертельное ранение. По приезду бригады скорой помощи Тымчук, к сожалению, уже скончался", - сказал парламентарий.

Дмитрий Тымчук (родился 27 июня 1972 г.) - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса. Координатор группы "Информационный сопротивление".

В 1995г окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1995-1997гг проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000гг работал в штабе Национальной гвардии Украины.

Стал известен благодаря освещению событий в Крыму и боев в Донбассе. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 году был избран по партийному списку "Народного фронта" (партия тогдашнего премьера Арсения Яценюка).

 
 
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Координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве - во время чистки наградного пистолета он...
 
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