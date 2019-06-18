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Украинский депутат погиб во время чистки наградного пистолета
Источник материала: Интерфакс
Координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве - во время чистки наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение, сообщил коллега по фракции, депутат Антон Геращенко.
"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттер в среду днем.
По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.
В свою очередь в МВД Украины заявили, что правоохранители рассматривают три версии гибели Тымчука.
"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Позднее в эфире телеканала "112.Украина" Геращенко рассказал подробности происшедшего.
"Жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что ее муж чистил дома наградной пистолет. При чистке оружия нанес себе смертельное ранение. По приезду бригады скорой помощи Тымчук, к сожалению, уже скончался", - сказал парламентарий.
Дмитрий Тымчук (родился 27 июня 1972 г.) - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса. Координатор группы "Информационный сопротивление".
В 1995г окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1995-1997гг проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000гг работал в штабе Национальной гвардии Украины.
Стал известен благодаря освещению событий в Крыму и боев в Донбассе. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 году был избран по партийному списку "Народного фронта" (партия тогдашнего премьера Арсения Яценюка).
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Координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве - во время чистки наградного пистолета он...
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