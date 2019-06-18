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Топ-10 самых устойчивых к ржавчине автомобилей

19.06.2019 13:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперты Carsweek назвали десять автомобилей, выпущенных в 2000-годах, меньше всего подверженных коррозии.

BMW 5-й серии (E60), 2003-2010 г.в. Специалисты отметили, что кузов этого авто хорошо защищен от гниения, однако в передней части могут возникать очаги ржавчины.

Защитное покрытие Opel Insignia, 2008-2017 г.в., специалисты оценили как качественное, несмотря на его относительно небольшую толщину.

Toyota Camry (XV40), 2006-2011, - единственная претензия - со временем заметен, если тщательно присматриваться, износ лака около дверных ручек.

BMW 1-й серии, 2004-2013, эксперты особо похвалили за качественную оцинкованную сталь, из которой сделан кузов.

Lexus RX, 2003-2008, при тонком покрытии лаком, демонстрирует хорошие защитные показатели.

Единственное критическое замечание к Volvo XC90, 2002-2014, - возможные проблемы у бамперов, в целом же защита от ржавчины соответствует условиям эксплуатации в странах с холодным и влажным климатом.

Mercedes S-класса (W221), 2005-2013, по экспертной оценке, может похвастать качеством лакового покрытия и дополнительной антикоррозийной обработкой. Впрочем, редко, но могут проявляться очаги ржавления у брызговиков.

Единственное выявленное слабое место Volvo S80, 2006-2016 г.в., - бамперы.

А у Audi A6, 2004-2011, - зона колесной базы.

Porsche Cayenne, 2002-2010, покрывается очень толстым и при этом эластичным слоем лака, при этом имеется и дополнительная антикоррозийная защита металла кузова.

 
 
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Эксперты Carsweek назвали десять автомобилей, выпущенных в 2000-годах, меньше всего подверженных коррозии. BMW 5-й серии (E60), 2003-2010 г.в. Специалисты отметили, что кузов этого...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
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