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Интерактивный гастро-гид познакомит гостей Евроигр с национальной кухней
19.06.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Специально ко II Европейским играм портал Relax.by запустил уникальный проект
Его цель — показать иностранным гостям самые вкусные блюда, которые можно попробовать в Беларуси.
Желание накормить гостей досыта всегда было одним из главных проявлений гостеприимства, в любой стране и во все времена. Минск в этом году готов принять сразу десятки тысяч гостей, поэтому важно показать, что Беларусь – не только арена для международных спортивных соревнований, но и страна с аутентичной культурой и кухней.
Интерактивный гастро-гид Taste of Belarus объединяет 30 самых популярных белорусских блюд в традиционном домашнем исполнении. Это не только исконные национальные рецепты, но и те, которые вошли в местную кухню в советский период. Однако самое главное то, что эти блюда любят и готовят почти в каждой белорусской семье.
Для запуска проекта сотрудники портала выбрали более 200 заведений Минска, определили самые популярные национальные деликатесы, разработали приложение, а также напечатали 30 000 экземпляров иллюстрированного издания.
Проект объединяет:
Узнать, где в Минске самый вкусный холодник или в каком ресторане попробовать колдуны можно в разделе Taste of Belarus мобильного приложения Relax.by. Каждое блюдо сопровождается фотографией, описанием на русском и английском языках, а также реальной стоимостью.
Мобильное приложение работает в единой механике с печатным изданием гастро-гида. Под описанием каждого блюда находится QR-код, который направляет читателя в online-версию каталога. Там пользователь видит перечень мест, где можно попробовать деликатес. Остановив свой выбор на определенном заведении, через приложение к нему можно проложить кратчайший маршрут.
Получить печатный экземпляр интерактивного гастро-гида Taste of Belarus бесплатно может каждый желающий - в Национальном аэропорту, фан-зонах Дворца Спорта, Минск-Арены и Чижовка-Арены, в 23-х Минских гостиницах, принимающих иностранных туристов, а также оставив заявку по
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В Беларуси выпустили интерактивный гастро-гид, который познакомит гостей II Европейских игр с национальной кухней
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