Интерактивный гастро-гид познакомит гостей Евроигр с национальной кухней

Специально ко II Европейским играм портал Relax.by запустил уникальный проект Taste of Belarus . Это первый интерактивный гастрономический гид по блюдам национальной кухни, реализованный сразу в трех версиях: на сайте, в мобильном приложении и печатном издании.

Его цель — показать иностранным гостям самые вкусные блюда, которые можно попробовать в Беларуси.

Желание накормить гостей досыта всегда было одним из главных проявлений гостеприимства, в любой стране и во все времена. Минск в этом году готов принять сразу десятки тысяч гостей, поэтому важно показать, что Беларусь – не только арена для международных спортивных соревнований, но и страна с аутентичной культурой и кухней.

Интерактивный гастро-гид Taste of Belarus объединяет 30 самых популярных белорусских блюд в традиционном домашнем исполнении. Это не только исконные национальные рецепты, но и те, которые вошли в местную кухню в советский период. Однако самое главное то, что эти блюда любят и готовят почти в каждой белорусской семье.

Для запуска проекта сотрудники портала выбрали более 200 заведений Минска, определили самые популярные национальные деликатесы, разработали приложение, а также напечатали 30 000 экземпляров иллюстрированного издания.

Проект объединяет:

премиальное печатное издание о самых популярных блюдах национальной кухни на 64-х страницах;

онлайн-каталог на портале Relax.by: более 2 000 фотографий блюд национальной кухни, которые готовят в 200 заведениях Минска;

обновленное мобильное приложение для iOS и Android .

Узнать, где в Минске самый вкусный холодник или в каком ресторане попробовать колдуны можно в разделе Taste of Belarus мобильного приложения Relax.by. Каждое блюдо сопровождается фотографией, описанием на русском и английском языках, а также реальной стоимостью.

Мобильное приложение работает в единой механике с печатным изданием гастро-гида. Под описанием каждого блюда находится QR-код, который направляет читателя в online-версию каталога. Там пользователь видит перечень мест, где можно попробовать деликатес. Остановив свой выбор на определенном заведении, через приложение к нему можно проложить кратчайший маршрут.