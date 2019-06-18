Пес, которого Брижит Олуа назвала символом нового отношения к животным в Беларуси, умер на «Фауне города»

Источник материала: Tut.by

Во время визита в Беларусь помощница Брижит Бардо, французская зоозащитница Брижит Олуа, несколько раз посетила «Фауну города» (пункт, куда поступают животные после отлова или отказа хозяев, многих из них усыпляют — Прим. редакции). Мадам Олуа хотела своими глазами увидеть, как там обращаются с животными, и предложить реорганизацию предприятия.

Главное предложение зоозащитницы было таким: превратить «Фауну» из пункта временного содержания и усыпления в место, где животных вакцинируют, стерилизуют, а после либо возвращают в привычную для них среду (допустим, если собака до отлова много лет «работала» сторожем на предприятии), либо пристраивают в добрые руки. При этом Брижит Олуа подчеркнула: операции должны проходить под контролем опытных специалистов из ветеринарных клиник с хорошей репутацией, и, если необходимо, французская сторона пришлет своих сотрудников для повышения квалификации местных ветеринаров.

Француженка решила подать пример и выбрала двух особенно дружелюбных и контактных собак — Марту и Виктора — которых назвала «символами новой главы в отношении к бездомным животным Беларуси». Благодаря помощи волонтеров, для собак нашли новый дом. Уже в субботу (15 июня) они должны были отправиться туда, но что-то пошло не по плану.



Фото предоставлено волонтерами гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме»

— Директор «Фауны города» сказала, что собак нам отдадут после того, как их стерилизуют, — говорит волонтер гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме», Татьяна Бурая, соорганизатор приезда Брижит Олуа в Беларусь. — Я была удивлена. Попросила в таком случае быть максимально внимательными и аккуратными, так как этих животных выбрала сама Брижит и она будет отслеживать их судьбу.



Фото предоставлено волонтерами гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме»



Фото предоставлено волонтерами гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме» / Пес Виктор

Конечно, мы волновались, но больше за Марту, которую ждала стерилизация. Ведь кастрация — это совсем простая операция. Поэтому у меня был просто шок, когда Виктора нашли мертвым в вольере.



Фото предоставлено волонтерами гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме» / Пса нашли мертвым люди, которые приехали забирать его с «Фауны города»

Факторов, которые нас настораживают, несколько.

Во-первых, на «Фауне» сейчас слишком жарко — помещение сконструировано таким образом, что зимой животные замерзают, а летом мучаются от жары. Это уже нагрузка на сердце. Пес крупный, немолодой, нужно было сто раз перестраховаться, но, как мне известно, никаких предоперационных иследований не проводили. Во-вторых, мы предполагаем, что была неправильно рассчитана дозировка наркоза. В-третьих, маловероятно, что кто-то был рядом с Виктором после операции и контролировал его состояние. Хотя квалифицированные специалисты находятся рядом с животным, пока оно полностью не придет в себя и не встанет на лапы.

Брижит Олуа рассказывала об акции, которую они проводили в Индии: в течение рабочей недели французские ветеринары стерилизовали 500 животных — и все остались живы. Они работают с анестетиками нового поколения и делают бесшовные операции. «Фауна» не владеет ни такими препаратами, ни такими технологиями. Но когда Брижит предлагала свою помощь, директор «Фауны города», Тамара Цариковская, стояла рядом — и ничего не сказала. Если директор предприятия заинтересована, чтобы ее специалисты стали экспертами, почему она не использовала эту возможность?

Все волонтеры Беларуси, все, кто сталкивался с «Фауной», скажут, что причины смерти Виктора — это непрофессионализм и халатное отношение. Мы ужасно расстроены. Сейчас все ждут результатов вскрытия, но очень боимся, что они будут сфалисифицированы.

Мы дозвонились до Тамары Цариковской, директора «Фауны города», чтобы узнать, что, по ее мнению произошло с собакой:

Фото: Екатерина Синюк, TUT.BY

— Мы сами все в шоке, честно говорю, — сразу говорит Тамара. — Сегодня мы повезем собаку на вскрытие в клинику «Доктор Вет», чтобы что-то понять.

— Собаке делали предоперационные анализы, УЗИ сердца?

— Нет, к сожалению.

— А ее взвешивали, перед тем как рассчитывать дозу наркоза?

— Да, конечно. Но Виктора не брал наркоз, мы его еле уложили.

— Какой препарат использовали для наркоза?

— Препарат «Ксила», его всегда используют на ветстанциях.

— Какая ваша версия того, что произошло?

— Мы думаем, что он был сердечником. Сердце не выдержало.

— Кто-то контролировал состояние собаки после операции?

— Да, врач периодически заходил к нему, пес дышал. Операцию провели около 11.00, а в районе 15.30 мы обнаружили, что он умер.

— А кто оперировал Виктора? У этого врача есть необходимые навыки?

— Оперировал Александр Мыслицкий, и он провел не одну такую операцию. Он говорит, что 10% животных могут умирать во время кастрации. Ну, может не 10. Но бывает такое.

— Почему вы отказались от помощи французских ветеринаров, которую предлагала Брижит Олуа?

— Мне она ничего не предлагала. Я бы не стала отказываться.

Директор частной ветеринарной клиники, абдоминальный хирург и акушер-гинеколог Эвита Жойдь утверждает, что смерть животного после кастрации — это редкость:

Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY

— У нас таких ситуаций не было. Перед введением наркоза мы проверяем животных: осмотр терапевта, сбор анамнеза, анализы крови, УЗИ сердца. Если что-то в ходе проверки вызывает вопросы, разговариваем с хозяевами о целесообразности проведения операции, но в большинстве случаев она не представляет опасности.

— Возможна ли смерть из-за передозировки наркоза?

— Такое практически невозможно при внутривенном введении, но при внутримышечном — может быть. «Ксилу» как раз зачастую вводят внутримышечно.

Если мальчик возрастной и крупный, можно говорить и о патологиях сердца. Его сократимость и так сильно снижается после 5−6 лет, а если был использован препарат «Ксила» — пес мог просто не отойти.

Мы «Ксилу» в своей практике не используем, закупаем более очищенные препараты нового поколения. Плюс дополнительно применяем эпидуральную анестезию. И, конечно, мы наблюдаем за животным и оказываем ему необходимую помощь, пока оно не встает на ноги самостоятельно.

Брижит Олуа уже в курсе произошедшего и чувствует себя подавленно:



Фото: Дарья Барышникова, TUT.BY

— Ветеринар «Фауны города» должен знать, как ужасно я себя чувствую. Виктор был так счастлив, и у него уже был дом, где его любят. Каждая жизнь драгоценна, и я надеюсь, что смерть Виктора покажет, насколько важно, чтобы с животными работали профессиональные, опытные ветеринары. Все ветеринары из «Фауны города» должны пройти хорошее обучение в частной клинике с хорошей репутации. Я убеждена, что частные специалисты должны узнать об этом горе и обучать ветеринаров «Фауны» в рамках волонтерской работы. Тренинги зарубежных специалистов также должны быть организованы, и мы будем работать с вашим правительством для этого.

Виктор был символом нашего визита, означавшим новое отношение к животным… Теперь он должен также стать символом заботы, которой он не получил. Но должен был получить от всех вовлеченных сторон: отлова, ветеринаров и новых любящих хозяев.