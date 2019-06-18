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Участники патриотического автопробега приводят в порядок Брестскую крепость

19.06.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Студенты одного из московских вузов в пятый раз приезжают в Брест накануне годовщины начала войны и совмещают культурную программу с полезной работой. Студенты Российского технологического университета МИРЭА отправились с военно-патриотическим пробегом из Москвы в Брест.

Участники патриотического автопробега приводят в порядок Брестскую крепость

 
Теги: Брест
 
 
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  Студенты одного из московских вузов в пятый раз приезжают в Брест накануне годовщины начала войны и совмещают культурную программу с полезной работой. Студенты...
 
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Газета Авангард
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