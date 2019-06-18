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Житель Малоритского района учил жену плавать и утонул

19.06.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритском районе молодой мужчина утонул, когда учил свою жену плавать, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Житель Малоритского района учил жену плавать и утонул

Несчастный случай произошел 16 июня. Житель агрогородка Олтуш 1994 года рождения около 22.00 вместе с женой пошел покупаться в озере. Мужчина учил супругу плавать. В какой-то момент она обратила внимание, что ее никто не поддерживает. Женщина стала искать мужа, но не нашла. Утром следующего дня поисково-спасательная группа областного ОСВОД обнаружила его тело в водоеме.

В агрогородке Рубель Столинского района 18 июня погиб мужчина 1970 года рождения. Сельчанин переплывал реку Чаква, не рассчитал силы и утонул. Водолазы Давид-Городокской станции ОСВОД достали его тело с глубины 2,5 м. До противоположного берега мужчина не доплыл примерно 20 м.

В Брестской области с начала года утонули более 30 человек, в том числе двое детей, спасены 13, из них двое несовершеннолетних. Более чем в половине случаев граждане погибли, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В жаркую погоду сотрудники ОСВОД работают в усиленном режиме. Спасатели призывают отдыхающих не проявлять беспечность на воде, соблюдать меры безопасности, не употреблять спиртные напитки. Взрослым необходимо контролировать местонахождение детей, не выпускать их из виду даже на минуту.

 
 
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  В Малоритском районе молодой мужчина утонул, когда учил свою жену плавать, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД. Несчастный...
 
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