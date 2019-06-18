В Беларуси новый лидер по бедности. У кого больше шансов попасть в «нищие» и что сделать властям

Источник материала: Виртуальный Брест

Многодетные семьи — в первую очередь неполные, жители сельской местности и дети до 18 лет из малообеспеченных семей по-прежнему остаются в числе социально уязвимых групп по бедности в Беларуси. Если в стране случится экономический кризис, то число бедняков может увеличиться в первую очередь за счет этих групп населения. К такому выводу пришли эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Beroc. При этом в Беларуси появился новый «лидер» по уровню бедности — Могилевская область.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Эксперты оценили уровень бедности в Беларуси на основе годовых данных выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни за 2017−2018 годы.

Могилевская область вышла в лидеры по уровню бедности

«Как показывают расчеты, уровень абсолютной бедности в среднем по стране за период после экономического спада 2015−2016 годов снизился на 5,4 процентных пункта — с 29,3% до 23,9%. Помимо уменьшения масштабов абсолютной бедности, произошло также и снижение ее глубины с 7,1% до 5,5%. В региональном разрезе самые высокие масштабы бедности наблюдаются в Могилевской области. Наиболее уязвимыми группами являются дети в возрасте до 18 лет, многодетные семьи и жители сельской местности», — поясняют эксперты.

Авторы исследования обращают внимание, что в региональном разрезе можно отметить появление нового «лидера» по уровню бедности — Могилевскую область, где уровень абсолютной бедности по сравнению с 2016 годом, хоть и незначительно, но увеличился, достигнув 35,7% населения.

«Таким образом, именно у населения Могилевской области наблюдается самый высокий на сегодняшний момент риск попадания за черту бедности и самая большая глубина абсолютной бедности — 8,7%. В свою очередь наиболее существенно бедность снизилась в Брестской и Витебской областях (на 10,8 и на 6,2 процентного пункта соответственно), чему могла поспособствовать более высокая по сравнению с другими регионами приграничная экономическая активность населения (в первом случае с Украиной, а во втором — с Россией), а также сезонная трудовая миграция. Кроме того, если в 2016 году Брестская область была самым бедным регионом Беларуси, то в 2018 году ее опередил в данном плане кроме Могилевской области еще и Гомельский регион.

Наименьший уровень бедности в региональном разрезе наблюдался в Минске. Среди жителей Минска уровень абсолютной бедности снизился с 12,3% в 2016 году до 8,6% в 2018 году.

В чем причина бедности среди детей

Если рассмотреть уровень бедности по возрасту, то можно отметить, что наибольший его уровень наблюдается у детей в возрасте до 18 лет, проживающих в семьях с доходом ниже линии абсолютной бедности. Более трети из них (35,1%) в 2018 году находились за чертой бедности. По сравнению с 2017 годом уровень бедности снизился во всех возрастных группах, а среди группы детей в возрасте до 18 лет еще и больше всего — на 8,2 процентного пункта.

«Главной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей, что также может повлиять на их благосостояние, но уже в трудоспособном возрасте, поскольку ограничит возможности получения хорошего образования и последующего успешного трудоустройства», — поясняют авторы исследования.

«Без помощи государства многодетные семьи сами не смогут восстановить свое благосостояние»

Если оценить динамику абсолютной бедности по типу домохозяйства, то можно сделать вывод о том, что наиболее уязвимой группой здесь являются многодетные семьи, отмечают авторы исследования. В частности, в 2018 году уровень абсолютной бедности среди данной группы домохозяйств составил 62,1% (снизившись по сравнению с 2017 годом на 7 процентных пунктов), а глубина бедности — 17,6%. Более того, в неполных многодетных семьях риск бедности еще более высокий.

«Многодетные семьи в целом сильнее всего ощущают на себе последствия экономических спадов и дольше всего восстанавливают свое благосостояние. Кроме того, учитывая еще и высокий уровень глубины бедности, без серьезной помощи государства многодетные семьи самостоятельно сделать это не смогут. Повторение кризиса грозит резким увеличением доли бедного населения за счет в первую очередь этой группы населения», — убеждены аналитики.

Как жители деревень оказываются среди бедняков из-за низких зарплат

Если оценить динамику бедности в Беларуси по месту проживания населения, то можно

отметить сокращение бедности в сельской местности на 6,4 процентных пункта и в городской — на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, говорится в исследовании. В то же время, если в 2017 году в городах уровень бедности увеличился (на 1,8 процентного пункта), то в сельской местности данный показатель снизился на 0,11 процентного пункта, что может быть связано с более сложной ситуацией на рынке труда в городах в период экономического кризиса 2015−2016 годов и в первое время после него.

Также уменьшилась и глубина абсолютной бедности, то есть доходы абсолютно бедного населения в меньшей степени отставали от черты бедности, чем в предыдущем году. Для жителей сельской местности главными причинами бедности остаются ограниченные

возможности трудоустройства и низкий уровень оплаты труда — в среднем на 20% меньше, чем в городе.

Как бороться с бедностью?

Одним из дальнейших путей социальной политики государства по преодолению бедности может быть усиление роли социальных трансфертов для наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности, считают авторы исследования. Например, существенное повышение пособий на детей, а также по безработице.