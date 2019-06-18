Сотрудниками Столинского РОВД раскрыта кража: подозреваемая пряталась в подвале

Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию обратился неработающий житель района Ш., 1967 г.р., и заявил, что у него похитили 185 белорусских рублей.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершила односельчанка Х., 1990 г.р.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина совместно со своей знакомой Х. распивал спиртные напитки вблизи берега реки Горынь. Когда алкоголь закончился, Ш. достал из чехла мобильного телефона 20 рублей и отправил женщину за добавкой. Злоумышленница потратила только половину суммы, а остальное забрала себе. Вернувшись к другу, правонарушительница дождалась удобного момента и забрала у него оставшиеся деньги.

Украденное распределила следующим образом: 120 рублей отдала своей матери,а 65 спрятала дома. Предполагая, что ее будут разыскивать, подозреваемая скрылась в подвале хозпостройки, принадлежащей ее знакомому, где и была найдена сотрудниками милиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь).