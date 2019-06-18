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Мясникович: Брестская область может иметь около 85% сенажа первого класса

19.06.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Современные технологии закладки кормов на хранение позволяют Брестской области иметь около 85% сенажа первого класса. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Барановичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Мясникович: Брестская область может иметь около 85% сенажа первого класса

От качества уборки кормов и заготовки зависит эффективность животноводства, которое высоко развито в Брестской области. "Здесь используются современные технологии закладки кормов на хранение. Реально можно иметь около 85% сенажа первого класса", - отметил Михаил Мясникович. Около 80% сенажа в Брестской области закладывается на хранение с применением консервантов, в целом по стране этот показатель на уровне 66,5%.

Президент поставил перед аграриями задачу уйти от хранения травяных кормов в курганах и буртах и перейти на силосно-сенажные траншеи. В Брестской области почти 99% кормов хранится в подобных хранилищах. В 2018 году в регионе их было введено в эксплуатацию 329 с объемом хранения 724,8 тыс. т, в том числе в Барановичском районе - 33 хранилища на 101,6 тыс. т. В этом году в области предстоит построить и реконструировать сенажно-силосные хранилища с объемом хранения в 369,4 тыс. т травяных кормов, в том числе в Барановичском районе - 34 тыс. т.

Мясникович: Брестская область может иметь около 85% сенажа первого класса

Это дает результаты. Темп роста производства молока за пять месяцев текущего года составил по области 107,6%. В Барановичском районе производство молока увеличилось на 9,1%.

В 2019 году в Брестской области планируется заготовить травяных кормов в объеме 1,7 млн т кормовых единиц, или 19% от республиканского задания. По последним данным, в регионе заготовлено 397 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. При этом в регионе на одну условную голову скота приходится 6,19 ц кормовых единиц, в Барановичском районе - 6,84. Район уже фактически закончил уборку трав первым укосом. Работы продолжаются. В оборот вовлекаются так называемые неудобицы.

Мясникович: Брестская область может иметь около 85% сенажа первого класса

Уполномоченный представитель главы государства в Брестской области обратил внимание не только на необходимость достижения валовых показателей в кормозаготовке, но и на качество травяных кормов. В 2019 году в Беларуси многолетние травы первым укосом планируется убрать с площади 1,3 млн га, в Брестской области - 235 тыс. га. По данным на 18 июня, по стране план выполнен на 91%, в Брестской области - на 101,5%.

В соответствии с поручениями Михаила Мясниковича разработаны стратегии развития каждой организации Барановичей и Барановичского района. Для контроля их исполнения в Совете Республики были созданы мониторинговые группы, которые высказали ряд замечаний в части обеспечения сельхозорганизаций удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами. По результатам работы подготовлены рекомендации по повышению эффективности работы и улучшению финансового состояния убыточных и неплатежеспособных сельхозорганизаций. Обеспечивается контроль за реализацией этих рекомендаций. В то же время отмечается необходимость активизации работы с проблемными сельскохозяйственными организациями. В качестве примера он привел хозяйство "АгроСервисСтандарт", которое было присоединено к агрокомбинату "Мир". Михаил Мясникович выразил признательность руководству района и агрокомбината за то, что они вовлекли в оборот проблемное хозяйство. Средняя зарплата здесь теперь составляет около Br750.

Мясникович: Брестская область может иметь около 85% сенажа первого класса

Во время рабочей поездки Михаил Мясникович посетил стройку комплекса на более чем 700 голов скота в деревне Гирмантовцы ОАО "Агрокомбинат" Мир". Уполномоченный отметил необходимость увеличить объем работ, выполняемых хозспособом. Это удешевляет строительство, позволяет эффективнее контролировать качество и сроки работ, обеспечивает дополнительную занятость.

Он также побывал в фермерском хозяйстве "Фортуна Агро", где ознакомился с реализацией эксперимента по производству новых видов растениеводческой продукции.

 
 
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