«Классика у Ратуши с velcom | A1» начнется 29 июня

Источник материала: Аргументы и факты

Традиция проведения городских концертов классической музыки под открытым небом продолжается. С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1».

А поскольку этот сезон для фестиваля юбилейный, его формат в этом году существенно расширится. Концерты пятого сезона «Классики у Ратуши с velcom | A1» будут проходить в 5 городах Беларуси, и первым из них станет Витебск.

В этом году любителей классической музыки ждет насыщенная концертная программа с участием уже знакомых по предыдущим сезонам «Классики у Ратуши с velcom | A1» коллективов (таких как Музыкальная капелла «Сонорус», Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь и Президентский оркестр Республики Беларусь) и новых гостей, в том числе из-за рубежа. Так, 10 августа на площади Свободы в Минске перед зрителями «Классики у Ратуши с velcom | A1» выступит Эстонский духовой оркестр.

Первый концерт состоится 29 июня в Витебске. Местом его проведения станет площадь Победы, а на сцену поднимется коллектив Art Music Orchestra. Лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты и музыканты оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь выступят перед витебской публикой с программой «Viva, Штраус!».

«На протяжении последних четырех лет каждая летняя суббота была праздником для минчан и гостей города. Очень приятно, что в свой юбилейный сезон фестиваль может предоставить такую возможность жителям сразу пяти крупнейших белорусских городов. Их ожидает много музыкальных сюрпризов, и я надеюсь, классические концерты под открытым небом в Бресте, Витебске, Гомеле и Гродно окажутся не менее востребованными, чем это обычно происходит в Минске, где выступления участников фестиваля собирают тысячи слушателей», – отметила начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Анна ШИМАНСКАЯ.

Более подробно о программе фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | А1» в каждом из пяти городов рассказал директор госучреждения «Минскконцерт» Андрей МИКУЦЕВИЧ:

«В этом году фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» объединит десять разных концертов в пяти разных городах Беларуси одной общей идеей, общим настроением и, конечно же, общей любовью к классической музыке. На сцену фестиваля выйдут знаменитые белорусские коллективы, многие из которых (как, например, Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, Государственный камерный оркестр Республики Беларусь, Президентский оркестр Республики Беларусь, Музыкальная капелла «Сонорус», ансамбль «Минск-Классик») уже хорошо знакомы его зрителям. Новыми участниками «Классики у Ратуши с velcom | A1» станут коллектив Art Music Orchestra, Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И.Жиновича, Эстонский духовой оркестр «Саксон» и другие».

По традиции вход на концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» будет свободным для всех желающих.

Концертная программа «Классики у Ратуши с velcom | A1» в 2019 году:

Витебск (сцена на пл. Победы): 29 июня– Art Music Orchestra.

(сцена на пл. Победы): 29 июня– Art Music Orchestra. Гомель (сцена на пл. Ленина): 3 июля– Art Music Orchestra.

(сцена на пл. Ленина): 3 июля– Art Music Orchestra. Гродно (сцена в парке Жилибера): 3 июля– ансамбль «Минск-Классик».

(сцена в парке Жилибера): 3 июля– ансамбль «Минск-Классик». Брест (сцена на пл. Ленина): 28 июля – Art Music Orchestra.

Расписание концертов в Минске (сцена на пл. Свободы):