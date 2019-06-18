Норвежский остров хочет отказаться от времени

Источник материала: Tut.by

С наступлением летнего солнцестояния 21 июня, норвежский остров Sommarøy (в переводе это означает «Летний остров») хочет обменять свои часы на цветочные гирлянды и объявить себя первой в мире зоной свободного времени. Об этом пишет CNN.



Остров Соммарей. Изображение: wikipedia.org

На этом острове солнце не заходит с 18 мая по 26 июля, то есть, 69 дней. Так что местные жители используют этот очень длинный день по максимуму.

«Здесь постоянно дневной свет, и мы действуем соответственно, — говорит житель острова Кьелл Ове Хвединг в своем заявлении. — Посреди ночи, которую жители города могут назвать» 2 часа ночи «, вы можете заметить, как дети играют в футбол, люди разрисовывают свои дома или косят газоны, а подростки идут купаться».

Островитяне подписали петицию о зоне, свободной от времени, и 13 июня Хвединг встретился с норвежским депутатом парламента, чтобы вручить подписи местных жителей и обсудить практические и правовые проблемы инициативы.

Местные надеются освободиться от традиционных часов работы и ввести гибкий график для школы и работы. Рыболовство и туризм являются основными отраслями на этом острове с населением чуть более 300 человек. Хвединг говорит, что местные рыбаки и женщины часто проводят дни в океане, преследуя свой улов, почти не учитывая расписание.