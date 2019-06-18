|
Норвежский остров хочет отказаться от времени
Источник материала: Tut.by
С наступлением летнего солнцестояния 21 июня, норвежский остров Sommarøy (в переводе это означает «Летний остров») хочет обменять свои часы на цветочные гирлянды и объявить себя первой в мире зоной свободного времени. Об этом
На этом острове солнце не заходит с 18 мая по 26 июля, то есть, 69 дней. Так что местные жители используют этот очень длинный день по максимуму.
«Здесь постоянно дневной свет, и мы действуем соответственно, — говорит житель острова Кьелл Ове Хвединг в своем заявлении. — Посреди ночи, которую жители города могут назвать» 2 часа ночи «, вы можете заметить, как дети играют в футбол, люди разрисовывают свои дома или косят газоны, а подростки идут купаться».
Островитяне подписали петицию о зоне, свободной от времени, и 13 июня Хвединг встретился с норвежским депутатом парламента, чтобы вручить подписи местных жителей и обсудить практические и правовые проблемы инициативы.
Местные надеются освободиться от традиционных часов работы и ввести гибкий график для школы и работы. Рыболовство и туризм являются основными отраслями на этом острове с населением чуть более 300 человек. Хвединг говорит, что местные рыбаки и женщины часто проводят дни в океане, преследуя свой улов, почти не учитывая расписание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский остров Sommarøy хочет обменять свои часы на цветочные гирлянды и объявить себя первой в мире зоной свободного времени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)