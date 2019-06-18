ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Норвежский остров хочет отказаться от времени

19.06.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С наступлением летнего солнцестояния 21 июня, норвежский остров Sommarøy (в переводе это означает «Летний остров») хочет обменять свои часы на цветочные гирлянды и объявить себя первой в мире зоной свободного времени. Об этом пишет CNN.


Остров Соммарей. Изображение: wikipedia.org

На этом острове солнце не заходит с 18 мая по 26 июля, то есть, 69 дней. Так что местные жители используют этот очень длинный день по максимуму.

«Здесь постоянно дневной свет, и мы действуем соответственно, — говорит житель острова Кьелл Ове Хвединг в своем заявлении. — Посреди ночи, которую жители города могут назвать» 2 часа ночи «, вы можете заметить, как дети играют в футбол, люди разрисовывают свои дома или косят газоны, а подростки идут купаться».

Островитяне подписали петицию о зоне, свободной от времени, и 13 июня Хвединг встретился с норвежским депутатом парламента, чтобы вручить подписи местных жителей и обсудить практические и правовые проблемы инициативы.

Местные надеются освободиться от традиционных часов работы и ввести гибкий график для школы и работы. Рыболовство и туризм являются основными отраслями на этом острове с населением чуть более 300 человек. Хвединг говорит, что местные рыбаки и женщины часто проводят дни в океане, преследуя свой улов, почти не учитывая расписание.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский остров Sommarøy хочет обменять свои часы на цветочные гирлянды и объявить себя первой в мире зоной свободного времени.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда рассказали, сколько белорусов попало в «пенсионную ловушку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика