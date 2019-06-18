ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда рассказали, сколько белорусов попало в «пенсионную ловушку»

19.06.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси насчитывается 3,5 тысячи человек, которые не имеют право на трудовую пенсию из-за нехватки стажа работы с уплатой взносов, могут получать только социальную пенсию. Об этом сегодня сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. Напомним, соцпенсию мужчины могут оформить с 65 лет, женщины — с 60 лет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 112,01 рубля.

«Сколько человек в нашей стране получают социальную пенсию? И планирует ли Минтруда предпринять какие-либо действия, чтобы сократить число тех, кто получает социальную пенсию?» — поинтересовались у представителей Минтруда во время онлайн-конференции.

— Таких пенсионеров 3,5 тысячи человек. В целом хотелось бы отметить, что размер пенсий зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработка, из которого уплачены страховые взносы. Т.е. объем участия гражданина на легальном рынке труда определяет его будущее пенсионное обеспечение, — заявил Валерий Ковальков. — Министерством принимается ряд мер по стимулированию легальной трудовой деятельности. Это, в частности, оказание содействия в трудоустройстве, ведение общереспубликанского банка вакансий, информирование о важности уплаты страховых взносов и ряд других.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси насчитывается 3,5 тысячи человек, которые не имеют право на трудовую пенсию из-за нехватки стажа работы с уплатой взносов, могут получать только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Территорию кафе в Заболоти украсила оригинальная архитектурная форма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика