В Минтруда рассказали, сколько белорусов попало в «пенсионную ловушку»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси насчитывается 3,5 тысячи человек, которые не имеют право на трудовую пенсию из-за нехватки стажа работы с уплатой взносов, могут получать только социальную пенсию. Об этом сегодня сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. Напомним, соцпенсию мужчины могут оформить с 65 лет, женщины — с 60 лет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 112,01 рубля.

«Сколько человек в нашей стране получают социальную пенсию? И планирует ли Минтруда предпринять какие-либо действия, чтобы сократить число тех, кто получает социальную пенсию?» — поинтересовались у представителей Минтруда во время онлайн-конференции.

— Таких пенсионеров 3,5 тысячи человек. В целом хотелось бы отметить, что размер пенсий зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработка, из которого уплачены страховые взносы. Т.е. объем участия гражданина на легальном рынке труда определяет его будущее пенсионное обеспечение, — заявил Валерий Ковальков. — Министерством принимается ряд мер по стимулированию легальной трудовой деятельности. Это, в частности, оказание содействия в трудоустройстве, ведение общереспубликанского банка вакансий, информирование о важности уплаты страховых взносов и ряд других.