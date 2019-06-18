Дарья Жук снимет фильм о феминистках, которые разделись перед зданием минского КГБ

Источник материала: KYKY

Вы, возможно, помните феминисток, которые оголили грудь у здания минского КГБ, протестуя против президентских выборов 2010 года. Так вот: о них снимут фильм, и режиссером станет та самая Дарья Жук, чей «Хрусталь» выдвигали на премию «Оскар». Об этом сообщает «Искусство кино».

Еще раз о Дарье Жук

Дарья родилась в Минске, училась и живет в США. Она окончила два престижных университета: Гарвардский и Колумбийский, работала на канале HBO, который выпустил самый рейтинговый сериал в истории – «Чернобыль», сняла несколько короткометражных фильмов – лауреатов международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году. А в прошлом году случилось невероятное: фильм Дарьи «Хрусталь» выдвинули на премию «Оскар». Причем Беларусь сделала это впервые за все время (22 года) существования премии.

О новом фильме

Пресловутые феминистки – участницы украинского движения Femen. Над лентой о них, помимо Дарьи, работают сценарист Наталья Блок (специализируется на теме гендерного равенства) и продюсер Денис Иванов. В интервью с журналистами издания «Искусство кино» Жук рассказала о будущем проекте: «Почему Femen? Меня интересует роль женщины в постсоветском пространстве в общем: это и новейшая история, это и «феминизм», которого так все боятся, это слом женского стереотипа – на русском языке на эти темы и про самих Femen написано невыносимо мало. Медиа успешно дискредитировали Femen, которые со своими акциями опередили время».

«О чем будет фильм, говорить рано. Но я хочу сказать одно: несмотря на политическую окраску действий Femen, фильм точно не будет пропагандой. Меня интересуют сложные персонажи с их достоинствами и изъянами, за которых хочется болеть и сопереживать. У меня нет цели перетащить зрителя на мою сторону», – пояснила Дарья.

Начало съемок запланировано на 2020 год. Когда выйдет кинокартина, пока неизвестно.

Фото обложки: ria.ru.