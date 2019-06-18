|
Могилёвский медколледж открывает новый корпус и увеличивает набор абитуриентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новоселье для будущих медиков. Могилевский медколледж открывает новый корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строительство началось 35 лет назад, но затем прекратилось.
Из-за нехватки помещений под лаборатории будущие врачи должны были заниматься допоздна или же приходить на практические занятие в выходные дни. Педагоги и студенты обратились со своей проблемой к губернатору. Городские власти нашли выход из положения. Корреспондент Ирина Недобоева продолжит.
Анна Кулешова, методист Могилевского медицинского колледжа:
На новые площади – планы большие. Долгожданный четвертый корпус в Могилевском медколледже готовится к открытию. 35 лет прошло с тех пор, как начали, но быстро остановили его строительство. Все эти годы из-за нехватки помещений студенты не могли полноценно осваивать азы профессии. По этой же причине не росло и число абитуриентов, хотя область остро нуждалась в медиках.
Ирина Недобоева, СТВ:
Александр Жилин, начальник Могилевского областного управления здравоохранения:
Студентка первого курса фармацевтического отделения Анна Парфеевец говорит, что из-за нехватки помещений практические занятия проводились поздно вечером или же в выходные дни. А ведь практика для будущего врача – основа знаний. И тогда они с сокурсниками решили обратиться за помощью к губернатору.
Анна Парфеевец, студентка фармацевтического отделения Могилевского медицинского колледжа:
Для учебных лабораторий область уже закупает новое оборудование. И то, что студенты сегодня практикуют в стенах Могилевских больниц и аптек, станет возможным здесь.
Юрий Кривощёков, директор Могилевского медицинского колледжа:
За дипломом фармацевта Сардар Оразмедов приехал за 3 тысячи километров. В родном Туркменистане набор на эту специальность проходит раз в пять лет. В Могилевском медколледже будущих фармацевтов набирают ежегодно. А качество знаний, которое дает белорусская образование, вообще вне конкуренции.
Сардар Оразмедов, студент фармацевтического отделения Могилевского медицинского колледжа:
В новом корпусе будут поднимать свой профессиональный уровень и уже практикующие медики области. Количество тех, кто сможет повысить квалификацию, уже с 1 сентября планируют увеличить вдвое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новоселье для будущих медиков. Могилевский медколледж открывает новый корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строительство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)