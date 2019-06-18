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Прибавка к пенсии. Реально ли пенсионеру устроиться на работу?

19.06.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прибавка к пенсии. Реально ли пенсионеру устроиться на работу?
Фото из открытых источников

В феврале 2019 года предложений о трудоустройстве с ключевым словом «пенсионер» на одном из популярных белорусских интернет-сервисов набралось менее трёх десятков. Из особенностей рынка труда для пенсионеров - сравнительно низкие зарплаты, дискриминация по возрасту и полу. Посмотрим, что изменилось с тех пор.

Прибавка к пенсии. Реально ли пенсионеру устроиться на работу? Когда пенсии не хватает. Какие вакансии для пенсионеров есть на рынке труда

Всё так же вакансий по запросу «пенсионер» немного - порядка 30, из которых подавляющее большинство - в Минске. По областным центрам и регионам имеются считаные предложения для пожилых людей.

До 500 рублей

Пенсионерам по-прежнему много платить не хотят, что странно, учитывая их огромный опыт и квалификацию. Большинство вакансий - с зарплатой до 500 белорусских рублей. Это более чем вдвое ниже уровня средней зарплаты по стране.

Например, на оклад 400 руб. в месяц приглашают работника в одно из столичных кафе. Задачи - уборка, чистка, мойка посуды. Требования - без вредных привычек.

Сразу трем минским ИП нужны уборщицы на зарплату 120-150 рублей в месяц. Уборщик служебных помещений требуется в столичную среднюю школу. В учреждении образования зарплата выше - 370 рублей. Требования к соискателям - отсутствие вредных привычек и ответственность.

В общественном туалете в Витебске нужен кассир на зарплату 340 рублей. Пенсионеры приветствуются.

Прибавка к пенсии. Реально ли пенсионеру устроиться на работу?
Прибавка к пенсии. Сколько пенсионер зарабатывает на мёде со своей пасеки
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На энергичных пожилых людей рассчитывает ещё одна минская компания. Ей нужен специалист по работе с клиентами. Обещают научить всему: в том числе для пожилых людей будут проводиться тренинги, коуч-сессии и воркшопы. Зарплата не указана.

В Волковыске, Калинковичах и Ивье нужны продавцы (операторы электронных игр), которые будут консультировать клиентов по правилам игр, принимать ставки и выплачивать выигрыши. Кандидаты должны быть честными, порядочными, уметь находить общий язык с людьми независимо от возраста и пола. Размер дохода не указывается, но отмечается, что вознаграждение зависит от работника.

Свыше 500 руб.

Прибавка к пенсии. Реально ли пенсионеру устроиться на работу? Работа для пенсионеров. «Хотят, чтобы за 300 рублей я вкалывал за троих»
Больше заработать могут пожилые люди, умеющие обращаться с техникой. Водителю в Минске несложно найти вакансию с зарплатой 500 рублей и выше.

Так, в столице требуется водитель с правами категории B (можно пенсионер) для развоза кондитерских изделий по магазинам. Зарплата - 40 рублей в день. В месяц получается около 900 руб. Причём обещают официальную занятость, полный соцпакет и т. д.

В другой минской компании требуется водитель категории В с опытом развоза товаров по сетевым магазинам. Работать придется примерно 15 дней в месяц, зарплату обещают от 500 до 700 рублей.

От 800 руб. может заработать в Борисове тракторист-экскаваторщик без опыта работы и образования. Свыше 1000 руб. заработает машинист экскаватора в Минске (на ЭО 3323). Также выше заветной цифры в 500 руб. реально получать на посту инженера по техническому надзору, около 650 руб. - работая продавцом-консультантом. Обе вакансии - в Минске. Наконец, 750 руб. готовы платить кассиру в столичном продуктовом магазине.

Ситуация на рынке труда для пожилых людей, судя по имеющимся вакансиям, остаётся сложной. Большинство предложений о работе - с зарплатой в 1,5-2 раза ниже средней по стране. При этом в Минске найти подработку ещё реально, тогда как в регионе это задача «со звёздочкой». В этот раз прямой дискриминации по полу мы не наблюдали, зато один из работодателей прямо написал, что ищет на работу бухгалтера - не пенсионера…

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«АиФ» продолжает анализировать рынок труда на предмет вакансий для пожилых людей.
 
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