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«Тимати крутой мужик, спасибо ему». Первые минчане попробовали бургеры от Black Star Burger
Источник материала: Tut.by
Завтра в 18.00 на Немиге, 5 в Минске наконец откроется долгожданный Black Star Burger. Доля в этом бизнесе есть у известного рэпера Тимати, который, как вы знаете, является лицом бренда. Накануне запуска белорусские франчайзи дали попробовать некоторые позиции меню ста «тестировщикам» из числа простых минчан. Понравились ли им бургеры, которые нужно есть в черных перчатках, и устраивают ли белорусов цены, которые выше российских, — в нашем видео.
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Завтра в 18.00 на Немиге, 5 в Минске наконец откроется бургерная Black Star Burger. Накануне запуска белорусские франчайзи дали попробовать бургеры ста случайным людям,...
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