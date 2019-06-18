«Тимати крутой мужик, спасибо ему». Первые минчане попробовали бургеры от Black Star Burger

Источник материала: Tut.by

Завтра в 18.00 на Немиге, 5 в Минске наконец откроется долгожданный Black Star Burger. Доля в этом бизнесе есть у известного рэпера Тимати, который, как вы знаете, является лицом бренда. Накануне запуска белорусские франчайзи дали попробовать некоторые позиции меню ста «тестировщикам» из числа простых минчан. Понравились ли им бургеры, которые нужно есть в черных перчатках, и устраивают ли белорусов цены, которые выше российских, — в нашем видео.

Цены в Минске выглядят следующим образом: гамбургер — 2,49 рублей; чизбургер — 2,59 рублей; чизбургер «классика» — 7,49 рублей; гамбургер «классика» — 9,49 рублей. «Минск Слоу» — 9, 99 рублей; «гавайский» — 9, 99 рублей; вега-гавайский-фалафель — 8,49 рублей. итальянский — 10, 99 рублей; бургер vip — 19,49 рублей; картофель фри (малый / стандарт / большой) — 2,49 / 3,49 / 3,99 рублей; картофель по-деревенски (маленький / стандарт / большой) — 2, 99 / 3,99 / 4,49 рублей.

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