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Президент Узбекистана посетит Беларусь в августе

19.06.2019 15:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

В Минске 17-19 июня с рабочим визитом находится правительственная делегация Узбекистана. Сегодня в белорусской столице состоялось заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств", – отметил вице-премьер Владимир Дворник.

Сейчас белорусская сторона предлагает узбекским партнерам совместные проекты в сфере машиностроения. В апреле текущего года в Ташкентской области создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент". На его базе планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на 1 тысячу голов.

Официальный Минск предлагает сотрудничество и в области информационных технологий. "Мы накопили опыт в создании и развитии ПВТ и можем им поделиться. Готовы также организовать обучение узбекских абитуриентов в вузах Беларуси по IT-специальностям", – заверил заместитель премьер-министра.

При этом Беларусь заинтересована в поставках качественных узбекских овощей и фруктов, а также хлопкового волокна и медной проволоки.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
 
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