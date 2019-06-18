Президент Узбекистана посетит Беларусь в августе

В Минске 17-19 июня с рабочим визитом находится правительственная делегация Узбекистана. Сегодня в белорусской столице состоялось заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.





"Приоритетными направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяем промышленной кооперации, созданию совместных производств", – отметил вице-премьер Владимир Дворник.





Сейчас белорусская сторона предлагает узбекским партнерам совместные проекты в сфере машиностроения. В апреле текущего года в Ташкентской области создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент". На его базе планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на 1 тысячу голов.





Официальный Минск предлагает сотрудничество и в области информационных технологий. "Мы накопили опыт в создании и развитии ПВТ и можем им поделиться. Готовы также организовать обучение узбекских абитуриентов в вузах Беларуси по IT-специальностям", – заверил заместитель премьер-министра.





При этом Беларусь заинтересована в поставках качественных узбекских овощей и фруктов, а также хлопкового волокна и медной проволоки.



