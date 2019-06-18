Российские СМИ о Лукашенко: никуда не денется

По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Беларуси Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.





Статус Бабича понизился: вместо посла, имевшего прямой выход к президенту, дипломат стал одним из заместителей главы ведомства Максима Орешкина, отметил политолог Алексей Макаркин. При этом чиновник возглавляет рабочую группу по урегулированию вопросов интеграции с Беларусью, отметил эксперт.





Газета.ру". По его мнению, Кремль продолжает сжимать Лукашенко в братских объятиях. "Курс на интеграцию, на максимально сближение России и Беларуси будет продолжен абсолютно точно. Но только теперь это будут делать не методом наскока, а немного дипломатичнее", – цитирует политолога "





Указ Владимира Путина о назначении Михаила Бабича в Минэкономразвития был опубликован в минувший понедельник. На новом посту он будет курировать отношения со странами СНГ, в том числе вопросы интеграции.







