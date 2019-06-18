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Узбекистан отменил дресс-код для футбольных тренеров

19.06.2019 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профессиональная футбольная лига Узбекистана отменила дресс-код для тренеров отечественных футбольных клубов.

Напомним, ранее согласно правилам ПФЛ тренеров в принудительном порядке обязывали носить галстуки и костюмы во время матчей. Это вызвало бурю негодования со стороны тренеров.

"По результатам изучения мирового опыта было принято решение отменить принудительное ношение галстука и костюма для тренеров национального чемпионата. Кроме того, для создания дополнительных комфортных условий тренерам разрешено надевать во время матча спортивную экипировку с символикой клуба", – отмечается в сообщении Профессиональной футбольной лиги.
 
 
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Профессиональная футбольная лига Узбекистана отменила дресс-код для тренеров отечественных футбольных клубов.
 
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Чырвоны прамень
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