Узбекистан отменил дресс-код для футбольных тренеров

Напомним, ранее согласно правилам ПФЛ тренеров в принудительном порядке обязывали носить галстуки и костюмы во время матчей. Это вызвало бурю негодования со стороны тренеров.





"По результатам изучения мирового опыта было принято решение отменить принудительное ношение галстука и костюма для тренеров национального чемпионата. Кроме того, для создания дополнительных комфортных условий тренерам разрешено надевать во время матча спортивную экипировку с символикой клуба", – отмечается в сообщении Профессиональной футбольной лиги.