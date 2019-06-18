Житель Зельвы поджег спящую жену

Инцидент произошел в городском поселке 17 июня. В тот день у 55-летнего местного жителя возник конфликт с женой - ей не нравилось, что он нетрезв. После ссоры мужчина решил заняться чем-то полезным по дому. Он взял бензотриммер с канистрой и попытался покосить траву. Однако женщина заметила, что муж из-за его состояния не справляется с работой, поэтому забрала косу к себе в комнату и легла спать.





"Мужчина вернулся в дом, выпил вина. В комнате супруги он увидел бензотриммер и канистру с бензином, облил жену содержимым канистры, а затем поджег. Женщина проснулась от сильной боли. Супруг, поняв, что он натворил, помог потушить пламя", - рассказали в милиции.





У потерпевшей диагностированы термический ожог головы, шеи, туловища, рук, передней поверхности бедра 2,3 степени, ингаляторная травма и ожоги верхних дыхательных путей. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Супруг задержан.