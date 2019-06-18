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Житель Зельвы поджег спящую жену

19.06.2019 14:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Зельве муж поджег спящую жену, сейчас врачи борются за ее жизнь. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

 
Инцидент произошел в городском поселке 17 июня. В тот день у 55-летнего местного жителя возник конфликт с женой - ей не нравилось, что он нетрезв. После ссоры мужчина решил заняться чем-то полезным по дому. Он взял бензотриммер с канистрой и попытался покосить траву. Однако женщина заметила, что муж из-за его состояния не справляется с работой, поэтому забрала косу к себе в комнату и легла спать.

"Мужчина вернулся в дом, выпил вина. В комнате супруги он увидел бензотриммер и канистру с бензином, облил жену содержимым канистры, а затем поджег. Женщина проснулась от сильной боли. Супруг, поняв, что он натворил, помог потушить пламя", - рассказали в милиции.

У потерпевшей диагностированы термический ожог головы, шеи, туловища, рук, передней поверхности бедра 2,3 степени, ингаляторная травма и ожоги верхних дыхательных путей. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Супруг задержан.
 
 
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В Зельве муж поджег спящую жену, сейчас врачи борются за ее жизнь. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
 
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